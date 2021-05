Ciclismo, Trek e Segafredo ancora fianco a fianco fino al 2023

Continua il rapporto di collaborazione fra Trek e Segafredo nel mondo del ciclismo internazionale. La sinergia tra la società americana di produzione di biciclette e quella italiana di caffè è nata nel 2016 e ha prodotto le grandi vittorie all’ultima Milano-Sanremo con Jasper Stuyven e un Giro di Lombardia con Bauke Mollema nel 2019. Le due società hanno annunciato la conferma della loro collaborazione fino al 2023.

A ufficializzare il prosieguo della partnership è il sito ufficiale del team. Il Presidente della Trek Bikes John Burke descrive così l’accordo: “È una grande partnership tra due grandi brand e siamo contenti di vedere che continuerà. Il ciclismo professionistico è uno sport incredibile che richiede visione a lungo termine ed questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto partner esterni come Segafredo, importanti per la nostra crescita. Fra il successo del team maschile e il lancio e l’incredibile successo di quello femminile, abbiamo fatto molto e sono molto eccitato di vedere cosa succederà in futuro“.

Il leader della Segafredo Massimo Zanetti si dice soddisfatto del rinnovo della partnership: “Sono eccitato di rinnovare questa collaborazione tra Segafredo e Trek che ci ha portato grandi soddisfazioni negli anni. La passione che ho per lo sport e per il ciclismo in particolare è con me da quando ero bambino e sono molto orgoglioso di supportare la Trek-Segafredo nei suoi successi. Spero che nei prossimi anni potremo collezionare altri traguardi importanti assieme“.

Felice dell’accordo anche Luca Guercilena, General Manager della squadra: “In questi sei anni di collaborazione abbiamo dato splendore e forza a un progetto sportivo con molto potenziale. Abbiamo investito per creare una partnership riconoscibile, con il suo stile. Siamo orgogliosi che i risultati, in termine di sport e immagine, ci stiano premiando. Ma, soprattutto, siamo felici di poter condividere ancora il tutto con Segafredo per i prossimi due anni. L’entusiasmo e l’ambizione di Trek e Segafredo nel supportare il team ci aiuterà ad alzare l’asticella sempre più in alto“.

Foto: LaPresse