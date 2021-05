È appena scattato il Giro d’Italia 2021, ma, a poche ore dalla partenza, sono arrivate subito dichiarazioni importanti da parte di Patrick Lefevere, team manager della Deceuninck Quick-Step. Lo squadrone belga non ha ancora scelto il proprio capitano per la Corsa Rosa tra Joao Almeida e Remco Evenepoel.

Le parole del 66enne su Het Nieuwsblad: “Non mi importa di vincere il Giro con un belga o un portoghese. Chiunque mi conosca sa che la maglia di questo team è la cosa più importante per me, non la bandiera o una nazione”.

Prosegue: “Mi aspetto che anche loro si adeguino a questo. Per metterla in maniera brusca: se Remco sarà il più forte dei due e Almeida non farà quel che ci aspettiamo da lui, la sua bici resta sul camion e può tornarsene a casa. Ma la stessa cosa vale al contrario”.

Non manca poi la polemica sul portoghese, che lascerà a fine stagione la squadra belga: “Il suo procuratore ha mostrato davvero poco rispetto durante le trattative. Spesso se ne è uscito con frasi come ‘Patrick, te lo giuro su mio figlio…’ Sono intollerante a frasi di questo tipo. Chiunque è onesto non dovrebbe usare questo tipo di linguaggio. Almeida lascerà la nostra squadra il prossimo anno”.

