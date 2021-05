Domani comincia la centoquattresima edizione del Giro d’Italia, prima grande corsa a tappe del 2021. Nella carovana rosa non sarà presente Chris Froome, trionfatore dell’edizione 2018 con la meravigliosa azione sul Colle delle Finestre. Quello rimane però il suo ultimo successo in carriera: il tremendo infortunio dell’anno dopo al Giro del Delfinato lo ha molto condizionato nelle sue ultime uscite alla Ineos-Grenadiers, e nella offseason ha preferito cambiare maglia, accasandosi alla Israel Start-Up Nation.

In questo 2021 però il ‘keniano bianco’ non si è ancora espresso a quei livelli a cui ci aveva abituato prima dell’incidente. In quattro corse disputate (UAE Tour, Volta Ciclista a Catalunya, Tour of the Alps e Tour de Romandie) non si è praticamente fatto notare a parte per un attacco da lontano, cogliendo come miglior risultato in classifica generale un quarantasettesimo posto negli Emirati Arabi. Troppo poco per uno come lui, che risponde con un video sul suo canale Youtube a tutti coloro che gli intimano di ritirarsi.

“In molti mi hanno scritto dopo le ultime corse che avrei dovuto appendere la bici al chiodo, dicendomi che sono finito e che non tornerò a quei livelli. Mi fa solo ridere. In primis, non penso che questa gente sappia quanto sia stato grave il mio infortunio e da quanto lontano sono dovuto partire per tornare ad essere un ciclista professionista. E poi questa gente, evidentemente, non mi conosce. Non mi arrendo, so di poter tornare ai livelli di prima”.

Nonostante i 36 anni da compiere fra meno di due settimane, Froome è sicuro di ciò che dice: “Devo ancora fare molto lavoro, ma sono pronto a farlo. Questo è quello che mi aiuta ad andare avanti, ad alzarmi dal letto la mattina. Amo il sacrificio, lo stile di vita e l’etica del lavoro appartenente alla sfera ciclistica professionistica e non getterò la spugna solo perché non sono ancora riuscito a tornare quello di prima. So che posso ancora dare tanto alla squadra sia in bici che al di fuori. Molti di questi messaggi mi motivano a fare ancora di più per poter tornare in forma”.

Foto: LaPresse