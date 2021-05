Cecchinato-Korda oggi, Finale ATP Parma: orario, tv, programma, streaming

Marco Cecchinato andrà a caccia del suo quarto titolo in carrieranel circuito maggiore nella finale in programma oggi all’ATP di Parma contro Sebastian Korda. Non un avversario semplice per l’azzurro visto. Lo statunitense è in un grande momento di forma e il suo percorso di crescita è in costante ascesa.

Negli ultimi dodici mesi il tennista americano è passato dalla posizione 225 alla 63 del ranking ATP e in semifinale si è sbarazzato del connazionale Tommy Paul. Per il siciliano sarebbe importantissimo tornare a vincere un torneo dopo oltre due anni di digiuno anche per risalire nella classifica mondiale cha attualmente lo vede al 104° posto. In caso di successo Cecchinato si porterebbe al in 69ma piazza mentre in caso di sconfitta salirebbe al numero 83.

Tra i due finalisti dell’ATP di Parma non ci sono precedenti. Ci si attende un match molto equilibrato nel quale i dettagli faranno la differenza. Di certo l’azzurro potrà contare sul supporto del pubblico che sarà tutto dalla sua parte.

Il match tra Cecchinato e Korda è in programma al termine della finale di doppio tra Simone Bolelli-Maximo Gonzalez e Aisam-ul-Haq Qureshi-Oliver Marach che inizierà alle 12.30 ma sicuramente non prima delle ore 15.15. La partita sarà trasmessa in diretta tv Supertennis e SkySport Uno e in streaming su Sky Go, NowTv e su supertennis.tv.

ATP PARMA, CECCHINATO-KORDA: PROGRAMMA, ORARIO E TV

SABATO 29 MAGGIO

Marco Cecchinato vs Sebastian Korda (al termine della finale di doppio tra Bolelli-Gonzalez e Qureshi-Marach che inizierà alle 12.30 ma sicuramente non prima delle ore 15.15)

Diretta tv Supertennis e SkySport Uno

Diretta streaming Sky Go, Now Tv e Supertennis.tv

Foto: LPS