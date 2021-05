Canottaggio, Qualificazioni olimpiche Lucerna: tre imbarcazioni azzurre cercano il biglietto per i Giochi

Oggi, domenica 16 maggio, a Lucerna, in Svizzera, verranno messi in palio gli ultimi 29 pass per le Olimpiadi nel canottaggio, in occasione della regata finale di qualificazione olimpica. Ci saranno tre equipaggi dell’Italia in gara, con gli azzurri che proveranno a qualificare ai Giochi il doppio senior maschile (in semifinale), il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile (entrambi già in finale).

Il doppio senior maschile composto da Luca Chiumento e Nicolò Carucci, dopo la buona prova in batteria, che è valso il passaggio diretto in semifinale (ore 09.15), senza bisogno dei ripescaggi, oggi cercherà un posto in finale nella gara con Ucraina, Russia, Australia, Norvegia e Grecia. Per quanto visto in batteria Australia e Russia dovrebbero facilmente acquisire il passaggio del turno, mentre a giocarsi l’ultimo posto in finale (ore 11.40) dovrebbero essere proprio Italia ed Ucraina, con gli azzurri forti di un miglior crono in batteria. Più indietro Norvegia e Grecia. Il pass olimpico però appare molto difficile per l’Italia, anche perché nell’altra semifinale ci sono Spagna, Belgio e Repubblica Ceca, che ieri si sono ben comportate. Più difficile prevedere un exploit di Serbia, Estonia e Cile.

Il quattro senza senior femminile formato da Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, invece, ieri ha vinto la propri batteria dopo un lungo testa a testa con la Cina, ed oggi in finale (ore 10.30) proprio il duello con le cinesi potrebbe essere quello decisivo per il pass olimpico, dato che l’Irlanda pare di un livello superiore a quello di tutte le avversarie. Attenzione alla Russia, che potrebbe inserirsi nella lotta per il secondo posto che vale la qualificazione per i Giochi di Tokyo. Un gradino sotto appaiono invece Ucraina e Repubblica Ceca.

L’otto senior maschile composto da Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere, invece, arriva alla finale (ore 11.20) dopo il quarto ed ultimo posto nella Preliminary Race di ieri, gara che però vale fino ad un certo punto, dato che serviva unicamente ad assegnare le corsie per la prova decisiva di oggi. Quel che è certo è che Nuova Zelanda e Romania hanno confermato le attese della vigilia, ed anche in questo caso centrare il pass olimpico non sarà facile. Da non sottovalutare neppure la Cina.

