L’Italia del canottaggio ha già qualificato nove barche alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma il contingente per la rassegna a cinque cerchi potrebbe essere aumentato. L’ultima occasione è rappresentata dalla regata pre-olimpica: lunedì 17 maggio, a Lucerna (Svizzera), verranno assegnati gli ultimi due pass in ciascuna delle 14 specialità. La nostra Nazionale ci proverà nel singolo senior femminile, nel doppio senior maschile, nel quattro senza senior femminile, nell’otto maschile e nell’otto femminile.

La marcia di avvicinamento all’appuntamento in terra elvetica, però, non è delle più semplici. Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federcanottaggio, lo ha spiegato all’Adnkronos a margine della firma per il centro remiero federale universitario di Genova: “Abbiamo avuto un piccolo focolaio di Covid all’interno del gruppo azzurri, si sono ammalati in totale 5 ragazzi, per fortuna si sono negativizzati e stanno tutti bene. In questo momento abbiamo una Nazionale divisa in due con una squadra già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo, che sta completando la preparazione, e una che tenterà un’ulteriore qualifica per i posti ancora a disposizione. I casi Covid si sono verificati in questo secondo gruppo. Per fortuna ora il problema è alle spalle e guardiamo ai ripescaggi olimpici con fiducia“.

Al momento non sono stati comunicati i nomi degli atleti risultati positivi. Nei prossimi giorni verranno diramate le convocazione per l’appuntamento di Lucerna, con la speranza di qualificare ancora qualche equipaggio ai Giochi. L’Italia è reduce dagli ottimi Europei di Varese, ora bisogna mettere la ciliegina sulla torta e poi puntare il mirino verso il Giappone, visto che la kermesse è ormai dietro l’angolo (23 luglio-8 agosto).

Foto: Federcanottaggio