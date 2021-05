L’Italia della canoa velocità, ad eccezione di Carlo Tacchini, Andrea Schera ed Agata Fantini, impegnati nelle gare mondiali di qualificazione olimpica e nella seguente tappa di Coppa del Mondo di Barnaul, in Russia, si raduna in vista degli Europei senior in programma a Poznan, in Polonia, ad inizio giugno.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I RADUNI IN VISTA DEGLI EUROPEI

Canoa Velocità – Raduno Squadra Nazionale Senior – Mantova (MN), 23 maggio-1giugno 2021

KAYAK SENIOR MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI

GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Samuele BURGO, Andrea SCHERA* dal 24 maggio

C.C. COMACCHIO Giacomo CINTI

S.C. TRINACRIA: Andrea D. DI LIBERTO

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA* dal 30 maggio

KAYAK SENIOR FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE Agata FANTINI * dal 24 maggio

GR.SP. FIAMME ORO Irene BELLAN

CUS PAVIA Mathilde S. ROSA

* = Gli atleti/e sotto elencati/e, in accordo con la Dt del settore Velocità continueranno la preparazione presso

le proprie società di appartenenza e verranno convocati in Squadra Nazionale il 30 maggio c.a. in occasione della

partenza per Poznan (POL) per il Campionato Europeo senior in programma dal 1 al 7 giugno c.a., seguirà

convocazione.

CANADESE SENIOR MASCHILE Sabaudia 23-30 maggio 2021

GR.SP. FIAMME ORO: Nicolae CRACIUN, Sergiu CRACIUN, Daniele SANTINI, Luca INCOLLINGO, Carlo TACCHINI * dal 24 maggio

KAYAK SENIOR FEMMINILE Trieste 23-30 maggio 2021

G.S. FIAMME AZZURRE: Francesca GENZO

Canoa Velocità – Raduno Squadra Nazionale Kayak Men 200mt– Pusiano (CO) 23-30 maggio 2021

KAYAK SENIOR MASCHILE

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA

