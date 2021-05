Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2021: Nicolae Craciun e Sergiu Craciun cercano il riscatto nella finale del C2 1000 maschile

Oggi, domenica 16 maggio, a Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità, le imbarcazioni dell’Italia si cimenteranno nelle ultime finali della prima tappa della Coppa del Mondo, con le gare di questa manifestazione che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi azzurri in gara a Tokyo.

Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo.

Delle undici finali odierne in programma sei sono quelle di specialità olimpiche, dove saranno protagoniste le barche multiple: nelle semifinali che apriranno la giornata odierna e che precederanno le finali di qualche ora sarà da seguire il K4 maschile sulla distanza dei 500 metri. Gli azzurri Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti, Andrea Domenico Di Liberto e Mauro Crenna, che comunque non vedremo alle Olimpiadi in questa specialità, cercheranno il passaggio in Finale A per ottenere poi un buon piazzamento.

Finale A che disputeranno nel C2 1000 maschile Nicolae Craciun e Sergiu Craciun, i quali hanno vinto la battaglia interna con Daniele Santini e Luca Incollingo, relegati in Finale B, per provare a riscattare la delusione della mancata conquista del pass olimpico nella finale di giovedì. Olimpiadi a cui prenderà parte, invece, il K2 1000 maschile italiano, che oggi però vedrà gareggiare in Finale B sia Samuele Burgo e Luca Beccaro, sia Giulio Bernocchi e Luca Boscolo Meneguolo.

Foto: Pier Colombo