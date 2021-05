Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021. Carlo Tacchini terzo nella C1 5000, la pioggia ferma Andrea Schera

Un altro podio a chiudere l’appuntamento di Barnaul, Russia, nella Coppa del Mondo 2021 di canoa velocità. E ancora una volta è per Carlo Tacchini, questa volta nella regata C1 5000. L’azzurro, in corsia 2, ha disputato una corsa solida, provando a restare in scia al cubano Fernando Dayan Jorge e al messicano Rigoberto Camilo. I due centroamericani si sono giocati la vittoria sul filo dei centesimi, andata poi a Jorge in 22’52”097 sopravanzando il messicano di poco meno di sei decimi. Tacchini, in 23’13”637, ha chiuso comodamente sul gradino più basso del podio rifilando dieci secondi all’avversario più vicino, l’iraniano Mohammad Nabi Rezaei.

Solo sesta invece Agata Fantini nel K1 5000 donne. In corsia 6 l’azzurra non è mai riuscita a rientrare nei giochi per il podio, che è stato un discorso a quattro fra la tedesca Paulina Paszek, l’irlandese Jennifer Egan, la norvegese Maria Virik e la svedese Johanna Johansson. La classifica segue esattamente quest’ordine, la Paszek trionfa in 22’40’930, la Egan viene bruciata per meno di un decimo.

Si interrompe dopo otto minuti il K1 5000 uomini in cui figurava Andrea Schera. La pioggia torrenziale che si è abbattuta su Barnaul ha fatto sì che la gara venisse stoppata mentre l’azzurro era nel gruppo di testa con il tedesco Tamas Gesco e lo svedese Martin Nathell. Un peccato, perché il palermitano aveva tutte le carte in regola per potersi giocare il successo.

La finale C1 5000 donne, che ha visto solo quattro partecipanti, è andata alla cilena Maria Maillard in 25’58”491, arrivando in parata con quasi un minuto di margine sulla cubana Yarisleidis Cirilo Duboys (26’54”438) e alla tedesca Annika Loske (26’54”718). Quarta, lontanissima, l’altra cubana Katherin Nuevo Segura.

Foto: Profili social Federcanoa