Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021: Agata Fantini in finale del K1 500, avanza anche Carlo Tacchini

Va in archivio la seconda giornata della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità di scena a Barnaul, in Russia. Dopo i tre podi di questa mattina per l’Italia, arrivano altri buoni risultati nelle semifinali che si sono svolte negli scorsi minuti, con Agata Fantini e Carlo Tacchini a far sventolare il tricolore.

La ragazza della Marina Militare accede alla finale del K1 500 grazie al secondo posto strappato in rimonta nella seconda batteria con il tempo di 2’00”617. Quinta dopo i primi 250 metri, l’azzurra mette il turbo nella seconda parte di gara e passa la tedesca Paulina Paszek, la messicana Beatriz Briones e la svedese Melina Andersson chiudendo alle spalle della portoghese Joana Vasconcelos a meno di sei decimi di margine, con una prestazione che le vale il quarto crono assoluto per la finale delle 12:41 (ora locale).

Stesso canovaccio di gara per Carlo Tacchini nel C1 500. Il ventiseienne di Verbania parte in maniera lenta dai blocchi e al giro di boa ha l’ultimo intertempo; lanciatosi in una furiosa rimonta, ottiene il terzo posto nella prima batteria di giornata dietro il moldavo Serghei Tarnovschi (1’55”300) e il bulgaro Angel Kodinov (1’56”725). Il tempo di 1’57”340 è sufficiente per mettersi alle spalle il russo Dmitrii Sharov di un decimo e mezzo. Per Tacchini è il sesto e ultimo crono di giornata che gli permette di entrare nella semifinale che si disputerà domani mattina alle 11:45 (ora locale)

Foto: pagina Facebook Federcanoa