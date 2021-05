Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2021: salgono a dieci gli equipaggi azzurri in Finale A

Nella sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio vanno in scena gli ultimi ripescaggi, le semifinali e le Finali di consolazione dal 13° posto in poi. A Lucerna l’Italia piazza otto equipaggi in Finale A (oltre ai due di ieri), due in Finale B ed uno conclude la propria esperienza già oggi in Finale C.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Ruta e Stefano Oppo chiudono al secondo posto la prima semifinale in 6’39″59 e vanno alla Finale A di domani con il terzo tempo assoluto. Gli azzurri vengono superati soltanto dalla Germania, prima in 6’38″52.

Nel due senza senior maschile Matteo Lodo e Giuseppe Vicino vincono la seconda serie dei ripescaggi in 6’52″46 ed accedono alla Finale A di domani. Avanza anche la Romania, seconda in 6’54″25. Dalla prima serie promosse Gran Bretagna (6’57″79) e Svizzera (7’02″44).

Nel quattro senza senior Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo nell’unica serie di ripescaggi sono secondi in 6’12″73 e staccano il pass per la Finale A di domani. Assieme agli azzurri avanza anche Paesi Bassi 2, che vince in 6’12″53.

Nel doppio senior femminile Italia 1 di Stefania Buttignon e Clara Guerra vince l’unica serie dei ripescaggi in 7’27″80 ed avanza alla Finale A di domani, mentre Italia 2 di Carmela Pappalardo e Ludovica Serafini termina al terzo posto in 7:32.86 e dovrà accontentarsi della Finale B di domani per provare a centrare il settimo posto assoluto.

Nel singolo senior maschile Gennaro Di Mauro (Italia 2) nella seconda semifinale è quinto in 7:30.47 e domani dovrà accontentarsi di disputare la Finale B che metterà in palio settimo posto complessivo. Simone Martini (Italia 1) nella Finale C della medesima specialità, invece, è terzo in 7:51.35 e chiude la propria avventura al 15° posto assoluto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile doppietta azzurra nella seconda semifinale: Martino Goretti (Italia 2) vince in 7:36.29 e precede Niels Torre (Italia 1), secondo in 7:38.57. Entrambi gli azzurri accedono alla Finale A del pomeriggio (ore 15.27), rispettivamente con il quarto ed il quinto crono complessivo.

Nel singolo pesi leggeri femminile Federica Cesarini (Italia 2) è terza nella prima semifinale in 8:33.42, mentre Paola Piazzolla (Italia 1) è seconda nella seconda semifinale in 8:34.03. Anche in questo caso entrambi le azzurre accedono alla Finale A del pomeriggio (ore 15.15), ancora una volta rispettivamente con il quarto ed il quinto crono complessivo.

Foto: LM / Danilo Vigo