Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders, Mondiale Supermedi: programma, orario, tv, streaming

Sabato 8 maggio andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi di questa prima parte di stagione. Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders incroceranno i guantoni all’AT&T Stadium di Arlington (Texas, USA) per il confronto che vale l’unificazione parziale del Mondiale dei pesi supermedi. Il messicano detiene le cinture WBA e WBC, mentre il britannico è in possesso del titolo WBO.

Guarda in streaming live Canelo-Saunders su DAZN

Si preannuncia una vera e propria battaglia campale, Canelo partirà con i favori del pronostico ma dovrà vedersela con un avversario di grandissimo rilievo e dotato di importanti mezzi tecnici. Il 30enne, che vanta un record personale di 55 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, è chiamato alla seconda difesa dei titoli di questa categoria, visto che lo scorso 27 febbraio aveva steso il modesto turco Avni Yildirim al terzo round dopo essersi imposto per decisione unanime contro il britannico Callum Smith il 19 dicembre.

Il ribattezzato Superb, invece, è imbattuto: 30 successi in altrettanti incontri disputati. Billy Joe Saunders è Campione del Mondo WBO dal 18 maggio 2019, quando liquidò il tedesco Shefat Isufi, e poi difese il titolo in due occasioni: nel 2019 contro l’argentino Marcelo Esteban Coceres, il 4 dicembre 2020 contro il connazionale Martin Murray. Va segnalato che è stato anche iridato dei medi tra il 2015 e il 2017, poi ha deciso di salire di categoria. Il vincitore potrebbe magari organizzarsi con Caleb Plant, Campione del Mondo IBF, per l’unificazione totale delle cinture, ma se ne riparlerà prossimamente.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders, Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi. Gli orari sono italiani, ad Arlington sono indietro sei ore rispetto a noi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CANELO ALVAREZ-BILLY JOE SAUNDERS, MONDIALE PESI SUPERMEDI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 9 MAGGIO:

05.00 (circa) Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders

In precedenza si disputerano i seguenti match, nell’ordine, a partire dalle ore 02.00 italiane:

Christian Alan Gomez Duran vs (avversario da definire), 8 round (pesi welter)

Kelvin Davis vs Jan Marsalek, 6 round (pesi welter)

Keyshawn Davis vs Josè Antonio Meza, 6 round (pesi leggeri)

Marc Castro vs (avversario da definire), 8 round (pesi piuma)

Frank Sanchez vs Nagy Aguilera, distanza da definire (pesi massimi)

Kieron Conway vs Souleymane Cissokho, 12 round (pesi super welter, per l’intercontinentale WBA)

Elwin Soto vs Katsunari Takayama, 12 round (pesi mosca leggeri, per il Mondiale WBO)

CANELO ALVAREZ-BILLY JOE SAUNDERS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.