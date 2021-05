Calendario Final Four Eurolega basket ufficiale: date e programma, Olimpia Milano a Colonia. Tv e streaming

Pochi minuti fa è stato rilasciato il calendario ufficiale relativo alle Final Four di Eurolega, di scena a Colonia tra il 28 e il 30 maggio, che vedrà protagonista anche l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, entrata tra le prime quattro dopo 29 anni di lunga assenza e varie occasioni che non si sono concretizzate in tempi più o meno recenti.

I meneghini sfideranno quella che, ad oggi, è la miglior squadra della competizione, vincitrice della regular season e vittoriosa anche in un quarto di finale in cui lo Zenit San Pietroburgo è andato molto oltre i propri limiti: parliamo naturalmente del Barcellona con Sarunas Jasikevicius in panchina, Alex Abrines in campo e una costante salita di rendimento di Pau Gasol. L’altra semifinale è un remake dell’ultimo atto del 2019, l’ultimo disputato: di fronte ci sono infatti il CSKA Mosca (che ha un altro pezzo d’Italia, Daniel Hackett, in campo) e l’Anadolu Efes, che all’atto dell’interruzione nel 2020 era in testa alla classifica di stagione regolare.

Di seguito il calendario completo delle Final Four alla Lanxess Arena di Colonia. Eurosport assicurerà la diretta sulle proprie piattaforme, e ci sarà anche la copertura di Discovery+ in streaming. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta.

FINAL FOUR EUROLEGA 2021: CALENDARIO E ORARI

VENERDÌ 28 MAGGIO

Ore 18:00 CSKA Mosca-Anadolu Efes

Ore 21:00 Olimpia Milano-Barcellona

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 17:30 Finale 3° posto

Ore 20:30 Finale 1° posto

FINAL FOUR EUROLEGA 2020-2021: TV E STREAMING

La copertura è offerta da Eurosport e Discovery+ (streaming), con dettagli ancora da definire.

Credit: Ciamillo