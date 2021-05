Calcio, Serie A 2021: la Fiorentina vince 2-0 con la Lazio e si avvicina alla salvezza. Champions più lontana per i biancocelesti

Battuta d’arresto pesantissima in ottica Champions League per la Lazio di Simone Inzaghi, che perde in trasferta a Firenze per 2-0 e resta a -5 dal quarto posto in classifica quando mancano quattro incontri da disputare nella Serie A 2020-2021 di calcio maschile. 3 punti vitali invece per la Fiorentina, che si avvicina alla salvezza portandosi a +7 sulla zona retrocessione in attesa degli incontri di domani.

La Lazio prova a fare la partita fin dai primi minuti ma è la Viola a creare la prima occasione in ripartenza, con Bonaventura che non riesce però a spizzare bene di testa verso la porta avversaria su assist di Ribery. All’11’ i biancocelesti vanno vicinissimi al gol del vantaggio, ma Dragowski è miracoloso sulla conclusione a botta sicura di Correa.

La sfida si sblocca al 32′ con il 20° gol stagionale in campionato di Vlahovic, che ribadisce in rete da due passi l’ottimo cross di Biraghi portando i toscani avanti 1-0. I laziali reagiscono e sfiorano il pareggio prima dell’intervallo con Immobile, ma Dragowski ipnotizza l’attaccante azzurro con un’uscita provvidenziale.

Nella ripresa il match diventa molto bloccato e contraddistinto dalla tensione, come dimostrano le diverse ammonizioni da entrambe le parti. La Viola chiude i conti ad un minuto dal 90′ con la doppietta di Vlahovic su un corner battuto da Pulgar, poi nel recupero la Lazio perde la testa e rimane in dieci uomini per l’espulsione di Andreas Pereira.

