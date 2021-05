Calcio, rivoluzionata la Coppa Italia, dal prossimo anno al via solamente squadre di Serie A e Serie B

Da diversi anni il calcio nostrano si interroga sul format da adottare alla Coppa Italia di calcio. Da qualche tempo, non senza polemiche, si è scelto di optare per una formula con partite secche in casa della squadra meglio posizionata nel ranking sorteggiato prima del via della competizione.

Gli appassionati hanno storto il naso per una formula che toglie molto pathos alla manifestazione e, in molti casi, chiedevano di adottare il modello della FA Cup inglese, con squadre delle categorie inferiori che potevano sognare di ospitare una “Big” nel proprio stadio e, perchè no, di compiere uno “sgambetto” storico.

Bene, nella giornata odierna, tutti questi sogni non solo non sono stati realizzati, ma si è andati a restringere ulteriormente la composizione della Coppa Italia. Nel corso del Consiglio di Lega svoltosi nel corso del pomeriggio, infatti, è stato varato il nuovo format. La formula rivoluzionata prevede la partecipazione di appena 40 squadre e saranno solamente le 20 di Serie A e le 20 di Serie B. Stop. Una vera e propria beffa per chi sperava di vedere la Coppa nazionale maggiormente avvincente e aperta a qualche sorpresa. L’inizio della competizione è stato fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A.

A lato di questa riforma, la Lega Calcio ha stabilito anche le date della prossima stagione. La Serie A 2021/2022 prenderà il via nel fine settimana del 21 e 22 agosto e si concluderà domenica 22 maggio 2022. Anche nel prossimo campionato, inoltre, non si giocherà durante le festività natalizie, con la consueta pausa invernale che si protrarrà fino all’Epifania.

Foto: Lapresse