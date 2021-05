Dopo quella di martedì con la Svizzera, sono state annullate anche le due amichevoli contro l’Austria (che sarebbero state in programma sabato 8 e domenica 9 maggio al Palaonda di Bolzano) per quanto riguarda la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, che prosegue nel suo percorso di preparazione verso i Mondiali di Riga (Lettonia) che inizieranno a fine mese.

Il Covid-19 sta temporaneamente limitando l’attività degli Azzurri. Nei giorni scorsi, infatti, tre giocatori e due membri dello staff erano risultati positivi a seguito dei controlli effettuati tramite test antigenici e test PCR. Gli atleti sono stati immediatamente allontanati dal raduno, e altri giocatori considerati persone di stretto contatto sono stati posti in isolamento. Al fine di preservare la salute e la sicurezza degli atleti e dello staff, e per garantire il proseguo della preparazione nelle prossime settimane, la FISG, in accordo con la Federazione austriaca, ha deciso di annullare le due partite previste per questo fine-settimana.

La squadra guidata da coach Greg Ireland continuerà ad allenarsi regolarmente sul ghiaccio del Palaonda con i giocatori a disposizione, e i protocolli di sicurezza saranno resi ancora più rigidi. Di fatto, il gruppo azzurro entrerà nella cosiddetta “bolla” già a partire dai prossimi giorni: tutti gli atleti e i membri dello staff saranno alloggiati in stanze singole, non sarà consentito alcun contatto esterno, e, a partire da lunedì 10 maggio, ogni 48 ore saranno eseguiti dei test PCR in aggiunta ai tamponi rapidi

“Sappiamo che è un momento difficile – spiega il coach azzurro al sito ufficiale della FISG – che è una stagione complicata, ma non dobbiamo farci influenzare negativamente da quello che accade all’interno e all’esterno della squadra. Continuiamo a lavorare con intensità e impegno, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, per preparare al meglio ogni appuntamento. I ragazzi e tutto lo staff sono estremamente motivati”.

