Calcio, Paolo Nicolato confermato fino al 2023

Paolo Nicolato continuerà ad allenare l’Italia Under 21 fino al 2023. Il comunicato ufficiale della Federazione conferma il prolungamento del contratto che lega il veneto agli azzurri per le prossime due annate.

Un comunicato ufficiale cita: “Dopo il prolungamento del contratto di Roberto Mancini, che nei giorni scorsi si è legato alla Nazionale sino all’estate del 2026, la FIGC ha ufficializzato oggi il rinnovo fino all’estate 2023 dei contratti del Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini, del tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato e del coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi”.

Nicolato ha mostrato la sua soddisfazione per questo rinnovo che gli permette di continuare l’avventura con l’Italia che che si prepara per iniziare i Campionati Europei. Il veneto svolgerà domani una preparazione con la squadra in vista dei prossimi impegni internazionali.

Il tecnico ha voluto ringraziare la federazione per il rinnovo: “Ringrazio il presidente Gravina e tutte le persone con le quali ho lavorato in questi anni per la stima, professionale e umana, che mi hanno dimostrato. Abbiamo percorso una strada fin qui ricca di soddisfazioni, nel segno della valorizzazione dei nostri calciatori e dell’intero sistema. Migliorarsi continuamente è il nostro obiettivo, attraverso impegno, passione e competenza. E sono certo che insieme sapremo raggiungerlo”.

Foto: LaPresse