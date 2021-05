L’appuntamento è per lunedì 31 maggio (ore 21.00) a Ljubiana. La Nazionale italiana Under21 di calcio scenderà sul campo sloveno per affrontare il Portogallo nei quarti di finale degli Europei di categoria. Un format particolare a eliminazione diretta che vedrà andare in scena il 3 giugno a Maribor le semifinali e il 6 l’atto conclusivo sempre a Ljubiana.

La compagine del Bel Paese va a caccia di quel titolo europeo che manca ormai da 16 anni e la voglia è di porre fine al digiuno. Ci si arriva con una certezza: Paolo Nicolato sulla panchina della selezione tricolore ancora per un po’. “Non è stato un rinnovo semplice e il merito va soprattutto alla Federcalcio, alle persone che hanno lavorato con me che hanno dimostrato grande stima e grande interesse per il lavoro che faccio. Questa sicuramente è stata una carta molto importante nella decisione di proseguire questo lavoro che mi piace, che mi stimola molto”, le parole di Nicolato, confermato dalla Federcalcio fino al 2023.

“Mi piace questa voglia di proseguire e di migliorarci che ci deve contraddistinguere. Sono molto felice, quello che conta qui è la Nazionale, sono i giocatori, e continuare questo progetto di ringiovanimento anche della Nazionale A nel quale siamo molto coinvolti“, ha sottolineato l’allenatore dell’Italia Under21.

Una squadra che, pur senza giocatori di grandissimo talento, è dotata di un buon collettivo: “Abbiamo un buon gruppo di giocatori. Fra squalifiche, Nazionale A e infortuni purtroppo ne mancano una quindicina, ma devo dire che quelli che sono qui sono in buone condizioni: Non abbiamo avuto altri tipi di intralci, se non qualche giocatore che è arrivato giocando poco, però non possiamo essere perfetti. Ho visto grande disponibilità come sempre, i giocatori vengono molto volentieri in Nazionale e questa è una cosa che ci gratifica molto perchè vuol dire che sono consapevoli che stiamo facendo di tutto per valorizzarli”, la chiosa del tecnico italiano (fonte: FIGC).

Foto: LaPresse