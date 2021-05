Gruppo allargato per la Nazionale italiana di calcio femminile in vista delle amichevoli che le azzurre sosterranno nei prossimi giorni. Sono 35 le giocatrici che Milena Bertolini, fresca di rinnovo contrattuale con la FIGC (fino al 2023), ha deciso di chiamare per i prossimi impegni: le nostre portacolori affronteranno il 10 giugno i Paesi Bassi allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara (ore 17.30 – diretta Rai 2), e il 14 saranno ospiti dell’Austria al “Wiener Neustadt Arena” di Wiener Neustad (ore 16.30 – diretta Rai 2).

Due match impegnativi per la formazione di Bertolini che, qualificatasi alla fase finale degli Europei del 2022, vorrà maturare esperienza e cercare una propria identità al cospetto di compagini di un certo peso. Guardando ai precedenti, sono 17 i match disputati contro le neerlandesi e il bilancio è il seguente: cinque pareggi, quattro vittorie degli avversari e ben otto della Nazionale. L’ultimo incontro risale ai Mondiali 2019, quando i Paesi Bassi vinsero 2-0 ed eliminarono ai quarti l’Italia.

Per quanto concerne l’Austria, sono quattro i match già andati in scena e lo storico sorride alle azzurre: tre vittorie azzurre e un pareggio, quello del 7 marzo 2016 in una gara amichevole finita 0-0, ultima sfida tra le due squadre. In una rosa annoverante lo zoccolo duro della selezione, c’è la novità della centrocampista del Sassuolo Martina Tomaselli, alla prima chiamata.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angelica Soffia (Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampisti: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus), Martina Tomaselli (Sassuolo);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Valeria Pirone (Sassuolo), Annamaria Serturini (Roma).

Foto: Alessio Tarpini / LPS