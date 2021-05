Va in archivio il 20° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2021 e il verdetto più importante è stato emesso ieri, ovvero il quarto Scudetto consecutivo della Juventus, vincitrice nell’ultimo match contro il Napoli (2-0).

Titolo tricolore, dunque, già assegnato a due giornate dalla conclusione, ma c’è altro da decidere. Il Milan, inseguitore della Vecchia Signora, è stato sconfitto quest’oggi dalla Fiorentina al “Vismara” 3-1 per via delle realizzazioni di Sabatino, Baldi e Vigilucci, con le rossonere in inferiorità numerica per l’espulsione di Koreciova. A nulla è valsa la realizzazione di Giacinti.

Il Milan incassa la terza sconfitta nella competizione in corso e soprattutto rischia di compromettere il secondo posto in classifica, utile per l’accesso alla Champions League 2021/22. Il ko di questo turno ha infatti consentito al Sassuolo di portarsi a -3 , con cui la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto. Servono quattro punti per la matematica certezza alla compagine allenata da Maurizio Ganz.

Per quanto riguarda gli altri due match di oggi, giostra del gol per l’Inter che ha sbancato il campo della San Marino Academy 5-2: poker di una strepitosa Tarenzi e rete di Simonetti tra le fila nerazzurre. A segno per le padrone di casa Menin e Barbieri. Pari 1-1 in Toscana, invece, tra Florentia San Gimignano e Roma: le giallorosse in vantaggio con Linari, Cantore ha rimesso le cose a posto per le padrone di casa.

Foto: Francesco Scaccianoce / LPS