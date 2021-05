Calcio, Europei 2021: dopo Verratti e Pellegrini, si ferma anche Sensi. Emergenza a centrocampo per Mancini

Marco Verratti, Stefano Sensi e Lorenzo Pellegrini. Sono questi i tre principali problemi per Roberto Mancini in vista delle convocazioni per gli Europei 2021 di quest’estate. C’è sicuramente un’importante emergenza a centrocampo nella Nazionale, con tre giocatori che fanno parte ormai del gruppo azzurro da tempo e sul quale il CT ha sempre puntato.

L’ultimo in ordine di tempo ad aver accusato problemi fisici è Stefano Sensi. Una stagione veramente travagliata per il centrocampista dell’Inter, che ha passato più tempo in infermeria che in campo. Le migliori partite sono state proprio quelle con la maglia dell’Italia, dove Sensi sembrava rinascere. Purtroppo nell’ultima sfida di campionato con l’Udinese, il centrocampista marchigiano si è procurato un’elongazione all’adduttore pre-inserzionale lungo della coscia destra. Nei prossimi giorni farà nuovi test per capire i tempi di recupero.

Una situazione delicata per Roberto Mancini, che dovrà decidere se puntare o meno su un giocatore incline ai problemi fisici. Certamente il CT ci penserà fino all’ultimo, anche perchè prima dovrà capire se potrà contare o meno su Marco Verratti. Il centrocampista del PSG ha riportato dieci giorni fa la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e dovrebbe restare fermo ancora per almeno due settimane. E’ una vera e propria corsa contro il tempo in vista degli Europei.

Si parla di lesione (primo grado al flessore) anche per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha saltato l’ultima giornata contro lo Spezia e sicuramente non sarà disponibile anche per l’amichevole dell’Italia contro San Marino. Il suo sembra essere il caso meno “rischioso” in chiave convocazione, con il centrocampista della Roma che farà sicuramente parte della lista di Mancini.

FOTO LaPresse