La lista dei 26 convocati della Nazionale italiana in vista degli Europei di calcio 2021 è ormai pronta. Nella giornata di domani, infatti, il commissario tecnico Roberto Mancini effettuerà la prima scrematura della sua rosa dopo il pre-ritiro in Sardegna. Il lavoro per il tecnico ex Inter e Lazio non è stato semplice, con diversi giocatori alle prese con problematiche fisiche che li hanno messi in dubbio fino all’ultimo minuto e, come si vedrà, qualcuno di loro non è ancora sicuro di poter prendere parte alla manifestazione continentale. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i possibili 26 Azzurri che saranno convocati dal CT Roberto Mancini.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino).

Su questo fronte non dovrebbero esserci dubbi. Il titolare sarà, ovviamente, “Gigio” Donnarumma, con Salvatore Sirigu vice, mentre Alessio Cragno dovrebbe vincere al photofinish il ballottaggio con Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli) e Marco Silvestri (Verona).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Emerson Palmieri (Chelsea), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (PSG), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

I “senatori” Bonucci e Chiellini (capitano) sono pronti per l’Europeo, anche se non al meglio delle rispettive condizioni. Pronti anche Acerbi e Bastoni, sulla fascia destra vedremo Florenzi e Di Lorenzo mentre a sinistra toccherà a Spinazzola e Emerson Palmieri. Rimane il dubbio tra Toloi e Mancini per l’ultima casella, con l’atalantino che potrebbe spuntarla.

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Jorginho (Chelsea), Marco Verratti (PSG);

Tutto ruota attorno a Verratti. Il centrocampista del PSG è alle prese con l’ennesimo infortunio prima di una grande manifestazione e starà ai medici della Nazionale dare buoni riscontri al CT. In caso di risposta positiva (ovvero il problema al ginocchio sarà superabile velocemente) l’ex Pescara sarà della spedizione, altrimenti si apriranno altri scenari. Sicuri, ovviamente, Barella, Locatelli, Jorginho e Pellegrini, mentre Pessina sembra favorito per l’ultimo posto su Cristante, ma nel caso Verratti non ce la facesse, sarebbero entrambi nei 26. Sensi (a sua volta alle prese con una noia muscolare) e Castrovillil, sembrano ormai tagliati fuori.

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (PSG).

In avanti sembra tutto, più o meno, indirizzato. Pronti a partire il “gallo” Belotti, Immobile, Chiesa e Kean, più Berardi e Insigne. Rimane un posto da assegnare con Bernardeschi in pole position, dato che Raspadori è ufficialmente tornato in Under 21.

Foto: Lapresse