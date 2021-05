Brindisi-Trieste oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Playoff Serie A basket

Oggi, giovedì 13 maggio, andrà in scena il match tra l’Happy Casa Brindisi e l’Allianz Pallacanestro Trieste, partita valida per gara 1 dei playoff della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Fino a poche settimane fa i pugliesi erano lanciatissimi e avevano anche superato Milano in vetta alla classifica, ma complici anche i casi di Covid-19 che hanno rimescolato la preparazione e il calendario i padroni di casa arrivano ai playoff con tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Francesco Vitucci dovrà ritrovare, dunque, lo spirito e gli automatismi che avevano lanciato i pugliesi al comando per ritrovare la via della vittoria, ora fondamentale.

Di contro Trieste ha strappato il biglietto per i quarti di finale con tre vittorie nelle ultime tre giornate e la sfida del PalaPentassuglia appare forse la meno prevedibile del lotto, assieme a Venezia-Sassari. È vero che Brindisi ha chiuso con 20 successi contro i 14 di Trieste, ma gli ospiti possono puntare su uno stato di forma che appare decisamente migliore. Trieste non ha nulla da perdere ed Eugenio Dalmasson punterà proprio sul fattore mentale per provare fin da stasera a espugnare il parquet di Brindisi.

Il match tra Brindisi e Trieste inizierà alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming sull’Eurosport Player.

BRINDISI-TRIESTE OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 13 maggio

Ore 20.45: Happy Casa Brindisi – Allianz Pallacanestro Trieste

Diretta tv – RaiSport

Diretta streaming – Eurosport Player

Credits: Ciamillo