Virtus Bologna-Treviso oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Playoff Serie A basket

Oggi alle 19.00 è in programma gara 1 della serie di playoff di Serie A basket tra Virtus Bologna e De Longhi Treviso. Le V-Nere, che si sono qualificate con il terzo seed, affrontano la sesta della classe. Si tratta di un grande classico della nostra pallacanestro, dato che Virtus Bologna e Treviso sono tra i sodalizi più titolati del basket italiano e hanno vinto la bellezza di venti scudetti in due. In passato, inoltre, questi due team si sono sfidati anche in semifinale di Eurolega.

Treviso e Virtus Bologna, oltretutto, si ritroveranno ai playoff per la prima volta da dodici anni. L’ultimo scontro, infatti, risale al 2009 e, in quell’occasione, vinse l’ex Benetton 3-2. Sono state due, inoltre, le finali scudetto in cui queste due compagini si sono scontrate e, in ambedue le occasioni, trionfarono le V-Nere. Il match in questione verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 in streaming su Eurosport Player.

IL PROGRAMMA DI VIRTUS BOLOGNA-TREVISO

Orario: 19.00

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Credit: Ciamillo