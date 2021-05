BMX, Coppa del Mondo a Verona: 13 italiani convocati. Ultima occasione per le Olimpiadi

La prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di ciclismo BMX andrà in scena a Verona nel weekend dell’8-9 maggio. La città scaligera sarà ancora protagonista dopo aver ospitato due prove della Coppa Europa.

Le gare saranno riservate agli elite e agli under 23, vedremo all’opera tantissimi big tra cui l’olandese Nick Kimman e il francese Sylvan Andrè (entrambi campioni del mondo) solo per citarne due. Appuntamento cruciale in chiave Olimpiadi, essendo l’ultima valida occasione per arrotondare il punteggio già conseguito o per raggiungere il minimo sufficiente per ottenere il pass per Tokyo 2021.

L’Italia sarà protagonista con 13 atleti convocati dal CT Tommaso Lupoi. Si tratta di Leonardo Cantiero, Leonardo Cassanta, Federico Vecchi, Giacomo Fantoni, Mattia Furlan, Giacomo Gargaglia, Tommaso Gasparoli, Matteo Grazian, Marco Radaelli, Riccardo Rizzardi, Martti Sciortino, Michele Tomizioli, Matteo Tugnolo.

Foto: Valerio Pagni