Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Strepitosi Rossi/Carambula: seconda semifinale e Tokyo sempre più vicina!

Un altro passo verso Tokyo, un’altra semifinale conquistata: Adrian Carambula ed Enrico Rossi non si fermano più e conquistano una vittoria dal peso specifico altissimo nel quarto di finale del terzo torneo 4 stelle di Cancun in Messico battendo 2-1 Kantor/Losiak, nientemeno che la coppia che li seguiva da vicinissimo nella classifica del ranking olimpico dove gli azzurri faranno un altro balzo in avanti lunghissimo.

Partita bella, emozionante, divertente e a tratti anche spettacolare, con gli azzurri che ancora una volta dimostrano di possedere un mix straordinario di condizione e determinazione, una fame che fa la differenza quando la posta in palio è sempre più alta. Nel primo set si gioca punto a punto, e nel finale a fare la differenza ancora una volta è la sky ball che regala l’ace decisivo agli azzurri, vittoriosi 24-22 dopo quattro set ball annullati.

Nel secondo parziale gli azzurri vanno ben presto in difficoltà e si trovano a rincorrere: Kantor/Losiak non faticano più in fase punto e volano via sul 10-5. Rossi/Carambula sembrano non reagire ma sul 18-13 riescono ad avvicinarsi fino al 19-17, prima di mollare la presa: 21-18.

Il tie break è uno show azzurro. Carambula in battuta e Rossi a muro sono impeccabili e la coppia italiana scatta avanti 4-1 prima di una interruzione per un problema fisico di Losiak. I polacchi sembrano cambiare marcia al rientro (4-3) ma arriva, micidiale, il break di 5-0 per la coppia italiana che, sul 9-3, può gestire al meglio il finale del set. I polacchi provano la rimonta, si riportano sotto 13-10 ma un errore di Kantor e il muro di Rossi chiusono il discorso e regalano alla coppia italiana la semifinale: 15-10.

Gli azzurri saranno in campo alle 3 di questa notte per affrontare la coppia russa Semenov/Leshukov che ha sconfitto nei quarti in due set gli statunitensi Bourne/Crabb. I russi non salgono su un podio di un torneo 4 stelle dal giugno del 2019 (terzo posto a Varsavia). Quest’anno un quinto e due noni posti e dunque prima semifinale in stagione per loro che sono alla prima sfida diretta con Rossi/Carambula.

Quarti di finale uomini: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT), Lucena/Dalhausser (USA)-Boermans/de Groot (NED) 2-0 (21-18, 21-17), Kantor/Losiak (POL)-Carambula/Rossi (ITA) 1-2 (22-24, 21-18, 10-15), Semenov/Leshukov (RUS)-Bourne/Crabb (USA) 2-0 (21-16, 21-17)

Semifinali uomini: .Carambula/Rossi (ITA)-Semenov/Leshukov (RUS), Lucena/Dalhausser (USA)-winner Alison/Álvaro Filho (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT)

Quarti di finale donne: Alix/April (USA)-Hüberli/Betschart (SUI) 2-1 (21-17, 11-21, 15-9), Lidy/Sanchez (CUB)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS) 0-2 (11-21, 17-21), Agatha/Duda (BRA)-van Iersel/Ypma (NED) 2-1 (15-21, 21-9, 15-11), Pavan/Melissa (CAN)-Claes/Sponcil (USA) 2-1 (21-18, 20-22, 15-12)

Semifinali donne: .Alix/April (USA)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS), Agatha/Duda (BRA)-Pavan/Melissa (CAN)

Foto Fivb