Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Statunitensi troppo forti: quarto posto per Carambula/Rossi ma Tokyo si avvicina

Ancora un quarto posto per Adrian Carambula ed Enrico Rossi nel terzo e ultimo torneo 4 stelle di Cancun in Messico. Niente da fare, nella finale che valeva il terzo gradino del podio, per la coppia azzurra che è uscita sconfitta 2-0 dalla sfida con gli esperti statunitensi Lucena/Dalhausser.

Solo nel primo set gli azzurri sono stati competitivi. Lucena/Dalhausser provano a partire forte ma gli azzurri non si scompongono e restano in scia (12-10). nel finale gli statunitensi provano lo strappo sul 17-14 e sul 19-15 ma arriva il break degli azzurri che riescono a pareggiare a quota 19. Lucena/Dalhausser si ritrovano, riescono a piazzare il cambio palla e la rigiocata che regala loro il primo set: 21-19.

Nel secondo set la partita si chiude subito: gli statunitensi scattano avanti 9-2 e per la coppia italiana è notte fonda. Gli azzurri, stanchi fisicamente e mentalmente (al sedicesimo match in 20 giorni) provano con il cuore a rientrare in gara ma si devono fermare a quota 15 punti. Lucena/Dalhausser sono terzi e Rossi/Carambula quarti aggiungendo circa 500 punti al loro ranking olimpico e ora non sono più gli ultimi qualificati per Tokyo a due soli tornei dalla deadline.

In corso la finale per il terzo posto femminile con Alix/April (Usa)-Pavan/Humana Paredes (Can) e poi le finali. Tra gli uomini Semenov/Leshukov (Rus)-Cherif/Ahmed (Qat) e tra le donne Agatha/Duda (Bra)-Clancy/Artacho del Solar (Aus).

