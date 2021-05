Un cuore grande, tanta sofferenza e una vittoria dal peso specifico enorme: La notte ancora una volta è dolcissima per Adrian Carambula ed Enrico Rossi che raggiungono i quarti di finale del terzo torneo 4 stelle di Cancun battendo 2-1 negli ottavi i tedeschi Ehlers/Fluggen, avversari diretti anche nella corsa alla qualificazione olimpica.

Per gli azzurri si passa da una diretta rivale all’altra visto che stasera affronteranno nella sfida che vale l’accesso alla semifinale i polacchi Kantor/Losiak che, nel ranking olimpico, li inseguono a soli 40 punti di distacco. Sfida sicuramente importante, quasi uno “spareggio” (dopo questo torneo ne mancheranno solo due per definire le 15 coppie che si qualificheranno a Tokyo direttamente dalla classifica) ma, con questo risultato (terzo quarto di finale consecutivo conquistato a Cancun), Rossi/Carambula dovrebbero avvicinare, se non superare, almeno una delle due coppie che li sopravanzavano (Samoilovs/Smedins e Grimalt/Grimalt) e dunque restare, anche in caso di sconfitta questa sera, in piena corsa per esserci a Tokyo.

E’ partita nel migliore dei modi per Rossi/Carambula la sfida con la coppia tedesca Ehlers/Fluggen (che inseguiva a 160 punti di distacco gli azzurri nella graduatoria olimpica). La coppia italiana ha preso un buon vantaggio nella parte centrale del primo set (12-9) e ha tenuto un buon ritmo in fase cambio palla fino al 21-18 firmato da Adrian Carambula. Nel secondo set gli azzurri hanno iniziato a faticare in ricezione, anche perchè gli avversari si sono presi qualche rischio in più in battuta, ben pagato fin da subito: 6-2. La coppia tedesca ha mantenuto il vantaggio fino al 17-13, poi ha resistito al ritorno di Rossi/Carambula (19-17) chiudendo con il punteggio di 21-18.

Tie-break all’insegna dell’equilibrio con le due squadre sempre vicinissime e mai con più di due punti di vantaggio sulla rivale. Gli azzurri si trovano ad inseguire sull’11-12 ma due errori dei tedeschi (uno in battuta e uno in attacco) li riportano avanti (13-12). La magia di Carambula (difesa e contrattacco imprendibile) regala alla coppia italiana il doppio match point e il 15-13 arriva grazie all’errore in battuta di Fluggen che scatena la gioia azzurra.

Nei quarti di finale, dunque, sfida ai polacchi Kantor/Losiak: c’è un solo precedente fra le due coppie e risale a due stagioni fa a Xiamen (4 stelle in Cina) quando Rossi/Carambula superarono in due set i polacchi nella pool e poi chiusero al quarto posto il torneo. Si gioca alle 20.00.

Sedicesimi di finale uomini: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Guto/Arthur (BRA) 2-1 (21-13, 19-21, 15-10), Cherif/Ahmed (QAT)-Stephens/Sarabia (MEX) 2-0 (21-13, 21-14), Pedlow/Schachter (CAN)-George/Andre (BRA) 0-2 (15-21, 17-21), Saxton/O’Gorman (CAN)-Schalk/Brunner (USA) 0-2 (19-21, 15-21), Samoilovs/Smedins (LAT)-Huber/Dressler (AUT) 2-0 (21-16, 23-21), Ehlers/Flüggen (GER)-O’Dea/O’Dea (NZL) 2-1 (14-21, 21-15, 15-11), Gaxiola/Rubio (MEX)-Heidrich/Gerson (SUI) 2-0 (21-18, 21-11), Herrera/Gavira (ESP)-Bourne/Crabb (USA) 0-2 (24-26, 18-21).

Ottavi di finale uomini: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (16-21, 22-20, 20-18), Varenhorst/van de Velde (NED)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (17-21, 18-21), Lucena/Dalhausser (USA)-George/Andre (BRA) 2-0 (22-20, 21-18), Boermans/de Groot (NED)-Schalk/Brunner (USA) 2-0 (21-15, 21-19), Kantor/Losiak (POL)-Samoilovs/Smedins (LAT) 2-0 (22-20, 21-15), Carambula/Rossi (ITA)-Ehlers/Flüggen (GER) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13), Semenov/Leshukov (RUS)-Gaxiola/Rubio (MEX) 2-1 (21-16, 18-21, 15-11), Gibb/Tr. Crabb (USA)-Bourne/Ta. Crabb (USA) 1-2 (28-26, 19-21, 13-15)

Quarti di finale uomini: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT), Lucena/Dalhausser (USA)-Boermans/de Groot (NED), Kantor/Losiak (POL)-Carambula/Rossi (ITA), Semenov/Leshukov (RUS)-Bourne/Crabb (USA).

Sedicesimi di finale donne: Ishii/Murakami (JPN)-Alix/April (USA) 0-2 (14-21, 16-21), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Hüberli/Betschart (SUI) 0-2 (16-21, 17-21), Lidy/Sanchez (CUB)-Gallay/Pereyra (ARG) 2-0 (25-23, 21-15), Wojtasik/Kociolek (POL)-Kozuch/Tillmann (GER) 2-0 (21-16, 21-15), Agatha/Duda (BRA)-Behrens/Ittlinger (GER) 2-0 (21-17, 21-16), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Stockman/Kolinske (USA) 0-2 (18-21, 13-21), Pavan/Melissa (CAN)-Wang/Xia (CHN) 2-0 (21-17, 21-16), Bansley/Brandie (CAN)-Borger/Sude (GER) 0-2 (13-21, 18-21).

Ottavi di finale donne: Sweat/Walsh Jennings (USA)-Alix/April (USA) 0-2 (8-21, 17-21), Hermannova/Slukova (CZE)-Hüberli/Betschart (SUI) 0-2 (17-21, 16-21), Keizer/Meppelink (NED)-Lidy/Sanchez (CUB) 0-2 (16-21, 18-21), Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-0 (21-18, 21-17), Talita/Taiana Lima (BRA)-Agatha/Duda (BRA) 0-2 (16-21, 15-21), van Iersel/Ypma (NED)-Stockman/Kolinske (USA) 2-1 (21-14, 16-21, 15-11), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Pavan/Melissa (CAN) 1-2 (10-21, 21-12, 15-17), Claes/Sponcil (USA)-Borger/Sude (GER) 2-1 (21-16, 19-21, 17-15)

Quarti di finale donne: Alix/April (USA)-Hüberli/Betschart (SUI), Lidy/Sanchez (CUB)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS), Agatha/Duda (BRA)-van Iersel/Ypma (NED), Pavan/Melissa (CAN)-Claes/Sponcil (USA).

Foto Fivb