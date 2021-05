Basket, Trento batte Brindisi nel recupero della 29ª giornata di Serie A 2021

Nel recupero della ventinovesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket Trento batte Brindisi e fa un passo avanti verso i playoff. Alla “BLM Group Arena” finisce 83-73: l’Aquila consolida l’ottavo posto a quota 24 punti, mentre i pugliesi devono abbandonare definitivamente ogni velleità di primato che ora è aritmeticamente dell’Olimpia Milano.

Ad approcciare meglio il match sono i salentini, che sotto di 6-3 piazzano un break di 0-10 e si ritrovano subito a comandare. A fine primo quarto il tabellone dice 15-18. Nel secondo periodo, però, va in scena il sorpasso della Dolomiti Energia che, con un parziale di 11-2, ribalta completamente la situazione. All’intervallo comunque il risultato è in bilico: 35-32 per i padroni di casa.

Nel terzo quarto Brindisi parte meglio e per lunghi tratti amministra qualche lunghezza di margine, ma Trento è abile a rimanere sempre con la testa dentro il match e nel finale mette nuovamente la freccia, arrivando a 10′ dalla fine sul 60-56. A questo punto la squadra di Emanuele Molin non perde più il comando dell’incontro, toccando anche la doppia cifra di vantaggio e imponendosi per 83-73. Il top scorer della partita è Jeremy Morgan, autore di 22 punti, mentre all’Happy Casa non bastano i 18 punti di Joshua Bostic.

TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – HAPPY CASA BRINDISI 83-73 (15-18, 20-14, 25-24, 23-17)

TRENTO – Morgan 22, Williams 16, Martin 14, Browne 11, Maye 10

BRINDISI – Bostic 18, Harrison 17, Perkins 14, Thompson 10

Credit: Ciamillo