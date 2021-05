Un canestro di Shavon Shields ad un secondo dalla fine regala la vittoria all’Olimpia Milano contro la Reyer Venezia nella gara-1 della semifinale dei Playoff di Serie A. Finisce 81-79 in favore della squadra di Messina al termine di una partita che ha visto i padroni di casa allungare più volte, ma con gli ospiti sempre pronti alla rimonta e che sono andati vicinissimi a ribaltare subito il fattore campo.

Ovviamente il grande protagonista della serata è Shavon Shields, autore non solo del canestro della vittoria, ma anche di 25 punti all’attivo con 9/11 dal campo (5/6 da tre punti). In doppia cifra chiude anche Kevin Punter con 13 punti; mentre a Venezia non sono bastati i 18 punti di Stefano Tonut e la doppia doppia di Mitchell Watt con 16 punti e 10 rimbalzi.

Inizio scoppiettante in attacco con un botta e risposta da parte di Shields e Daye (12-9). Il finale di primo quarto premia l’Olimpia, che chiude avanti alla prima sirena per 20-13. Venezia ritorna subito sul -2 con la tripla di De Nicolao. Si gioca punto a punto con l’Olimpia che prova a staccarsi da Venezia, ma la Reyer resta incollata alla partita e all’intervallo il tabellone segna 42-38 per Milano.

Milano rientra meglio dagli spogliatoi e con le triple tocca il +9 (52-43). Ancora Datome dall’arco firma il +12 e sembra essere il momento dell’allungo decisivo dell’Olimpia, che chiude avanti 64-55 il terzo quarto. La Reyer, però, non molla e torna subito sul -1 (67-66), regalando un finale di match emozionante. De Nicolao trova anche il +1 (76-77), ma dall’altra parte Haynes trova il gioco da tre punti ad un minuto dalla fine. Watt finisce in lunetta a pochi secondi dal termine, ma non trema. Dall’altra parte, però, c’è spazio ancora per un tiro e Shields in penetrazione brucia le speranze di Venezia. L’ultimo tentativo miracoloso di Tonut non trova il ferro e Milano festeggia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO – UMANA REYER VENEZIA 81-79 (20-13, 22-25, 22-17, 17-24)

MILANO: Punter 13, LeDay 8, Moraschini 2, Rodriguez 13, Biligha 4, Cinciarini, Delaney 4, Shields 25, Brooks, Hines 6, Datome 6, Wojciechowski ne

VENEZIA: Casarin 2, Stone 11, Tonut 18, Daye 14, De Nicolao 13, Campogrande ne, Vidmar, Clark 2, Chappell 3, Mazzola, Cerella, Watt 16

Credit Ciamillo