Basket: la strana domenica della Serie A che non gioca. Tra Olimpia Milano, Brindisi, playoff e questioni irrisolte

Una domenica strana, quella della pallacanestro italiana. A seguito delle tante modifiche di calendario, dovute alle problematiche di Brindisi in materia di Covid-19 in squadra, oggi non si gioca sui parquet del massimo campionato: nel calendario originalmente modificato c’era Brindisi-Sassari, che però è stata ulteriormente rinviata.

Questa è per certi versi l’occasione per ricordare cosa c’è in ballo, di questi tempi, all’interno del massimo livello del basket tricolore, che sta vivendo dei giorni in grande fibrillazione. Il tutto a seguito non solo dei rinvii di Brindisi, che sta facendo fatica a vedere negativizzati i propri giocatori in vista degli impegni più prossimi, ben tre in sei giorni.

C’è anche il nodo Olimpia Milano-Final Four-playoff. In breve: a livello di Eurolega, l’Olimpia deve giocare martedì gara-5 con il Bayern Monaco. Un match che si svolgerà contemporaneamente a Barcellona-Zenit San Pietroburgo, con Euroleague Basketball che ha fallito il tentativo di spostare quest’ultima partita a mercoledì per problemi di voli dei russi, e anche di normative Covid. Il problema è legato al cercare di dare visibilità massima a tutti i tre scontri decisivi.

Tornando al discorso interno, però, si pone un legittimo dubbio: cosa succede con i playoff, già rinviati per permettere a Brindisi di riprendersi, se Milano va alle Final Four di Colonia del 28 e 30 maggio? La Lega Basket Serie A, in questo caso, secondo le indiscrezioni più recenti, non sarebbe disposta a cambiare il format complessivo (5 gare per quarti e semifinali, 7 per la finale). Non solo: allo studio ci sarebbero anche i back-to-back, quelle partite in giorni consecutivi che chi segue il mondo NBA ben conosce.

Il tutto è legato a una data fondamentale, quella del 17 giugno. Oltre non si può andare: c’è la richiesta molto esplicita della FIBA in questo senso, legata allo svolgimento dei quattro Preolimpici, in un discorso che comprende anche l’Italia. Rimane da capire quali saranno le scelte operate in modo definitivo.

Credit: Ciamillo