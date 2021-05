La trentacinquesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si giocherà tra sabato 8 e domenica 9 maggio 2021. Si inizierà sabato 8 con quattro match, due alle 15.00, uno alle 18.00 e uno alle 20.45, per poi proseguire domenica 9 con sei incontri, uno alle 12.30, tre alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 20.45.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della trentacinquesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali.

Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese.

Prossima giornata Serie A: orari, tv, programma, streaming DAZN e Sky 8-9 maggio

35ma giornata

Sabato 8 maggio, ore 15.00 Spezia-Napoli: Sky e in streaming su Sky Go e NOW

Sabato 8 maggio, ore 15.00 Udinese-Bologna: Sky e in streaming su Sky Go e NOW

Sabato 8 maggio , ore 15.00 Inter-Sampdoria: Sky e in streaming su Sky Go e NOW

Sabato 8 maggio, ore 20.45 Fiorentina-Lazio: DAZN e in streaming sull’app DAZN

Domenica 9 maggio, ore 12.30 Genoa-Sassuolo: DAZN e in streaming sull’app DAZN

Domenica 9 maggio, ore 15.00 Verona-Torino: DAZN e in streaming sull’app DAZN

Domenica 9 maggio, ore 15.00 Benevento-Cagliari: Sky e in streaming su Sky Go e NOW

Domenica 9 maggio, ore 15.00 Parma-Atalanta: Sky e in streaming su Sky Go e NOW

Domenica 9 maggio, ore 18.00 Roma-Crotone: Sky e in streaming su Sky Go e NOW

Domenica 9 maggio, ore 20.45 Juventus-Milan: Sky e in streaming su Sky Go e NOW

Foto: LaPresse