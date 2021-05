Comincia dalla Val Rendena il cammino della Nazionale maschile verso il Preolimpico di Belgrado, che si disputerà dal 29 giugno al 4 luglio. Il CT Meo Sacchetti ha diramato le convocazioni per quello che sarà il primo raduno della Nazionale. Non mancano le novità, con tanti giovani alla prima esperienza con l’Italia, ma va comunque ricordato che la rosa subirà delle profonde modifiche.

Sacchetti infatti non ha convocato tutti i giocatori che sono attualmente impegnati nei Playoff NBA e nei vari campionati europei. Il gruppo cambierà certamente, ma è importante per molti giovani cominciare a respirare l’aria della Nazionale. Tra le novità spiccano alcuni giocatori: Tomas Woldetensae (attualmente a Virginia in NCAA), Guglielmo Caruso (anche lui in NCAA con Santa Clara Broncos), Abramo Canka, che gioca in Lituania (Nevezis Kedainiai). Sono tanti anche i ragazzi che si sono messi in mostra nel nostro campionato come Gabriele Procida e Giordano Bortolani, oltre a Matteo Spagnolo (di proprietà del Real Madrid) già visto nelle qualificazioni.

Le parole di Meo Sacchetti in vista del raduno: “Non sarà una classica estate con la Nazionale ma con tutto quello che è successo in questi mesi non lo sarebbe comunque stato. Andiamo in Trentino con un gruppo giovane e interessante soprattutto per il futuro. Molti giocatori ci raggiungeranno strada facendo, una volta terminati gli impegni con i club. Questa situazione è la stessa non solo per le squadre del nostro torneo ma anche per tutte quelle degli altri preolimpici. Non c’è tempo per lamentarsi, ma solo per trarre il meglio dalle situazioni che ci troveremo a vivere. L’intero staff Azzurro ha lavorato in questi mesi per creare le migliori condizioni possibili e prepararsi ad accogliere i giocatori lungo tutto il cammino. Dovremo fare di necessità virtù ma quando si lavora con questa Maglia addosso non ci sono sacrifici troppo grandi. Di grande c’è invece il nostro obiettivo: Tokyo”.

CONVOCATI ITALIA TRAINING CAMP VAL RENDENA

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

Abramo Canka (2002, 198, G/A, Nevezis Kedainiai – Lituania)

Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Retabet Bilbao – Spagna)

Tomas Woldetensae (1998, 197, G, Virginia Cavaliers – NCAA)

Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)