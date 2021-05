Basket, Final Four Eurolega 2021: Barcellona favorito, Milano la sorpresa. CSKA ed Efes vogliono la coppa

Manca davvero pochissimo alla prima palla a due delle Final Four di Eurolega. Tutto pronto a Colonia per il meglio del basket europeo, con Barcellona, CSKA Mosca, Anadolu Efes Istanbul ed Olimpia Milano pronte a sfidarsi per alzare al cielo il più ambito trofeo continentale. Saranno i russi e i turchi ad aprire il programma delle semifinali, mentre in serata toccherà agli spagnoli e proprio all’Armani Exchange, che torna a disputare una partita di questo calibro 29 anni dopo l’ultima volta.

Il Barcellona si presenta da favorito e non solo perchè ha vinto la Regular Season. La squadra di Jasikevicius ha come obiettivo l’Eurolega fin da inizio stagione ed il tecnico lituano ha trovato fin da subito le chiavi giuste per azionare una corazzata come quella spagnola. Una squadra fisica, che può far valere il suo maggior impatto atletico soprattutto nella semifinale contro Milano, proprio come già dimostrato nelle due sfide di regular season.

Milano sa di aver perso in maniera netta in stagione, ma il ruolo di possibile sorpresa calza probabilmente a pennello per la formazione di Ettore Messina. L’Olimpia si presenta a Colonia senza pressioni, con testa libera e con un momento anche nei playoff di Serie A davvero ottimo. Inoltre a Milano non manca di certo l’esperienza per giocare queste sfide, con campioni del calibro di Kyle Hines e Sergio Rodriguez che sanno fare la differenza in momenti come questi.

Non solo Barcellona e Milano, ma la prima semifinale mette di fronte Anadolu Efes Istanbul e CSKA Mosca in un match che promette grande spettacolo. Da una parte il miglior attacco della competizione dall’altra una squadra che nonostante tutte le assenze e tutti i problemi si ritrova nuovamente alle Final Four e con l’ambizione di difendere il titolo vinto due anni fa.

Shane Larkin è l’uomo più atteso, con l’americano che deve completare l’opera che il Covid-19 aveva bloccato nella passata stagione. Il CSKA ha perso Mike James e non avrà Milutinov, ma la squadra di Itoudis è l’unica ad aver chiuso per 3-0 la sua serie dei quarti di finale e sa di avere le armi per salire ancora sul tetto d’Europa.

Credit Ciamillo