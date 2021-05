Basket femminile: Cecilia Zandalasini-Virtus Bologna, il caso di mercato del giorno visto nei dettagli

Cecilia Zandalasini è il nome che sta scuotendo, e non poco, un mercato di Serie A1 che qualche novità, ufficiale o potenziale, già l’ha vista a vari livelli. Ma la notizia di un possibile approdo della principale stella della Nazionale italiana alla Virtus Bologna, riportata dalla versione bolognese del Corriere, ha conquistato rapidamente una fetta di spazio che il basket femminile spesso fatica a conquistare.

Vediamo, però, di fare un po’ di chiarezza sulla questione. Innanzitutto perché la stessa non è di particolare semplicità da descrivere, e poi perché l’approdo in bianconero dell’attuale giocatrice del Fenerbahce è tutto meno che scontato, per diverse ragioni.

Alcune di queste le riporta lo stesso quotidiano più celebre d’Italia. Innanzitutto, Zandalasini ha ancora un anno di legame con le giallonere, anche se certamente non depone a favore della permanenza ulteriore il fatto che lo spazio concesso, in questa stagione, sia stato minore rispetto agli anni passati. Inoltre, le mire su di lei non sono soltanto quelle delle V nere: proprio nella giornata di ieri, fonti ispano-turche hanno parlato dell’interessamento (forte) della Dinamo Kursk, in cerca di rilancio dopo aver dovuto cedere lo scettro a Ekaterinburg nell’ambito delle squadre più forti in Europa.

Questo riporta a una delle grandi questioni legate al cammino della Virtus nel prossimo anno. Il club attualmente allenato da Lorenzo Serventi, infatti, giocherà l’EuroCup nella stagione 2021-2022, e si sta già muovendo per rimodellare la squadra proprio in funzione di quest’esperienza (è notizia di poche ore fa la partenza di Abby Bishop, resa pubblica dalla giocatrice stessa, che non sembra destinata a far ritorno in bianconero). Questo è però il livello inferiore rispetto all’Eurolega, che ha un potere attrattivo decisamente più alto nella maggior parte dei casi, soprattutto per le stelle della WNBA (a tal proposito, resta da capire se Zandalasini quest’anno tornerà di là dall’Oceano, dove è attesa dalle Minnesota Lynx eventualmente dopo la pausa olimpica).

In breve, è possibile che Cecilia Zandalasini arrivi davvero alla Virtus Bologna? I motivi per poter credere in questa possibilità sono legati alla voglia della società, mai nascosta, di inserirsi nel triopolio Schio-Venezia-Ragusa, che è quello che si intende spezzare. Diversamente, le ragioni che potrebbero tenere lontane le due parti sono soprattutto legate a quel che avrà da offrire un mercato europeo che è già in fibrillazione. E che, tra le altre cose, è in predicato di portare via Sandrine Gruda al Famila Schio, con destinazione ASVEL Femenin come riporta la stampa francese. Ciò che è già accaduto, invece, è che Kennedy Burke, dopo l’esperienza a Sassari, si è accasata allo Spar Girona.

