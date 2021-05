Basket femminile: Cecilia Zandalasini e Lino Lardo alla Virtus Bologna, doppio colpo in bianconero

Doppio colpo per la Virtus Segafredo Bologna in chiave Serie A1 femminile. Il club bianconero ha appena ufficializzato gli accordi con Lino Lardo in panchina, al posto di Lorenzo Serventi, e con Cecilia Zandalasini, che torna in Italia dopo tre anni in Turchia.

“Zanda” aveva salutato pochi giorni fa il Fenerbahce, con il quale il suo spazio in campo si era progressivamente (e misteriosamente) ridotto: per lei l’occasione di tornare a giocare minuti importanti, e una dichiarazione fortissima di ambizioni per la Virtus sia in campionato che in Europa, dove disputerà l’EuroCup. A livello di campo la situazione sta ulteriormente evolvendo con i prossimi arrivi di Sabrina Cinili da Schio e di Angela Gianolla come team manager da Ragusa.

Per Lardo, che attualmente allena proprio l’Italbasket femminile, si tratta della prima esperienza a livello di club, dopo che un decennio fa aveva flirtato con il Famila prima di accettare la proposta della Virtus Roma.

Oltre al doppio colpo Zandalasini-Lardo e con Cinili in vista, la Virtus aveva già messo le mani su Francesca Pasa, giovane play che si è messa in luce a San Martino di Lupari con cui è ai dettagli. Il tutto in una stagione di mercato che è già entrata nel vivo, con Bashaara Graves che ha rinnovato col Geas Sesto San Giovanni, il succitato Fila che ha salutato Larry Abignente dopo un decennio, Martina Spinelli da Costa Masnaga (che ha rinnovato coach Seletti e lo staff tecnico) a Ragusa. Inoltre, cambio in panchina a Lucca, con Luca Andreoli al posto di Francesco Iurlaro, mentre a Schio l’addio di Pierre Vincent aprirebbe un’altra pista francese, quella di Valery Demory.

Credit: Ciamillo