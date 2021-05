Basket: Brindisi e Virtus Bologna, è caccia alla chiusura delle serie di quarti di finale contro Trieste e Treviso

A pochi chilometri distanza l’una dall’altra, l’Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna vanno a caccia della chiusura delle rispettive serie di playoff contro Allianz Trieste e De’ Longhi Treviso. Il 2-0 è ciò che hanno in dote dopo i back-to-back dello scorso finale di settimana.

La formazione di Frank Vitucci è stata protagonista di due successi davvero molto netti contro quella di Eugenio Dalmasson, mettendo in mostra non soltanto grandi doti offensive, di quelle che si sono imparate a conoscere lungo la stagione, ma anche difensive, avendo tenuto a 64 e 56 punti Trieste. Importante anche la buona capacità di cambiare i protagonisti in questa fattispecie, mantenendo accanto a quelli classici anche un Raphael Gaspardo che si candida a prendersi il ruolo di ulteriore opzione offensiva.

Per quanto riguarda invece le V nere, le due vittorie sono state invece piuttosto diverse: di controllo quella di gara-1, di necessità di contenere Christian Mekowulu quella di gara-2. Finora si è visto un Marco Belinelli decisivo, sempre e comunque, estremamente complicato da imbrigliare per le difese nel contesto italiano. Se la Virtus può contare su tanto talento a propria disposizione, oltre alla solita, costante crescita di Pajola, dall’altra parte la squadra allenata da Max Menetti ha due chiare speranze: Mekowulu e David Logan, che a 38 anni passati ancora sa come essere decisivo sul parquet, almeno in terra italiana.

Ieri si sono giocate le altre due gare-3: una ha sancito l’ingresso di Milano in semifinale, l’altra ha visto l’allungarsi della serie tra Venezia e Sassari per effetto del successo casalingo del Banco.

Credit: Ciamillo