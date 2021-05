Baseball, Serie A 2021: completata la prima giornata con la sorpresa Sala Baganza. Ok Paternò e Macerata

Si è giocata la parte restante degli incontri di Serie A di baseball, secondo quello che è ormai un calendario fittissimo in ragione dell’ampliamento a 33 squadre, divenute poi 32 con la rinuncia del Bollate BC 1959. Andiamo a vedere quanto accaduto nella giornata odierna.

Paternò fa due su due contro Montefiascone nel girone H, un 3-0 firmato Cavallaro e Fallica dopo che per cinque inning c’era stato equilibrio. Nel raggruppamento E Macerata batte due volte il New Rimini, per 10-3 e 5-2, con in evidenza Splendiani, Gonzalez e Morresi.

Nel girone C, Sala Baganza sorprende Collecchio con un mirabolante 16-15 grazie al walk-off di Ruggeri decisivo, anche se poi gli ospiti vincono per 0-4 poche ore dopo. Vittoria al debutto in Serie A per Settimo Torinese nel girone A, con il 7-3 su Milano che poi vede la risposta ospite (1-4).

Nel raggruppamento B, ora a tre squadre, Senago deve cedere gara-1 a Brescia per 0-2, salvo poi vincere l’altra con una volata di sacrificio di Boniardi all’extra inning. Nel girone D, lo stesso di Macerata e Rimini, Rovigo batte una volta l’Athletics Bologna, che però vince l’altro match per 2-7. Infine, Longbridge e Cervignano si scambiano le vittorie (5-3 e 8-13) nel girone F.

Il riepilogo del week-end:

Gir. A. Parma Clima-Campidonico Grizzlies Torino 3-1, 5-2 (giocata sabato 22/05); BC Settimo Torinese-Milano 1946 7-3; 1-4 (giocata domenica 23/05).

Gir. B. Senago Baseball-Ecotherm Brescia Baseball 0-2; 1-0 (10°) (giocata domenica 23/05). Riposa: Cagliari Baseball.

Gir. C (3° turno). Farma Crocetta Parma-Comcor Engineering Modena 8-2, 2-3 (giocata sabato 22/05); Fontana Ermes Sala Baganza-Camec Collecchio 16-15; 0-4 (giocata domenica 23/05). Riposa: Ciemme Oltretorrente.

Gir. D. UnipolSai Fortitudo Bologna-Tecnovap Verona 15-3 (7°), 9-1; Bolzano Baseball-Dragons Castellana Baseball 6-5; 7-1 (giocate sabato 22/05).

Gir. E. Itas Mutua BSC Rovigo-Athletics Bologna 4-2; 2-7, Erba Vita New Rimini-Macerata Angels 3-10; 2-5 (giocate domenica 23/05).

Gir. F. Godo Baseball-New Black Panthers Ronchi 4-2, 7-6 (giocata sabato 22/05); Cervignano Baseball-Longbridge 2000 3-5; 13-8 (giocata domenica 23/05).

Gir. G San Marino Baseball-Fiorentina Baseball 19-0 (7°), 8-0; Ecopolis BBC Grosseto-Panamed Lancers 10-4, 13-1 (7°) (giocate sabato 22/05).

Gir. H. Nettuno BC 1945-Academy of Nettuno 12-2 (7°) (giocata venerdì 21/05), 12-0 (7°) (giocata sabato 22/05); Paternò Red Sox-WiPlanet Montefiascone 13-3 (7°) (giocata sabato 22/05); 3-0 (giocata domenica 23/05)

Classifica:

Gir. A. Parma Clima (2-0), 1.000; BC Settimo, Milano 1946 (1-1), .500; Campidonico Grizzlies Torino (0-2), .000.

Gir. B. Ecotherm Brescia, Senago Baseball (1-1), .500; Cagliari Baseball (0-0), .000.

Gir. C. Comcor Engineering Modena (2-0), 1.000; Farma Crocetta, Camec Collecchio (4-2), .667; Fontana Ermes Sala Baganza (1-3), .250; Gruppo Oltretorrente (0-4), .000.

Gir. D. UnipolSai Fortitudo Bologna, Bolzano Baseball (2-0), 1.000; Dragons Castellana, Tecnovap Verona (0-2), .000.

Gir. E. Macerata Angels (2-0), 1.000; Bologna Athletics, Itas Mutua BSC Rovigo (1-1), .500; Erba Vita New Rimini (0-2), .000.

Gir. F. Godo Baseball (2-0), 1.000; Cervignano Baseball, Longbridge 2000 (1-1), .500; New Black Panthers Ronchi (0-0), .000

Gir. G. Ecopolis BBC Grosseto, San Marino Baseball (2-0), 1.000; Fiorentina Baseball, Panamed Lancers (0-2), .000.

Gir. H. Nettuno BC 1945, Paternò Red Sox (2-0), 1.000; Academy of Nettuno Baseball, WiPlanet Montefiascone (0-2), .000.

