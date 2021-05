ATP Parma 2021: sorteggiato il tabellone. Derby Mager-Musetti, Sonego guida il seeding. Torna Seppi

Effettuato il sorteggio all’ATP 250 di Parma, di scena la prossima settimana con la prospettiva degli ultimi preparativi precedenti il Roland Garros. L’Italia manda in scena otto suoi giocatori, compreso uno che sa di autentica sorpresa, per le notizie che erano giunte nelle scorse settimane.

Andreas Seppi, infatti, ritorna a scendere in campo per la prima volta da metà marzo (aveva disputato la serie di Challenger a Biella). Per lui il confronto è con l’americano Sebastian Korda, che già lo sconfisse a Parigi nello scorso finale di settembre. Potrebbe arrivare un derby con Lorenzo Sonego, che sfrutterà il bye al primo turno, mentre un confronto tra azzurri c’è già e nello stesso spicchio di quarti di finale, con Gianluca Mager e Lorenzo Musetti protagonisti.

Ma non è finita qui: oltre alla wild card concessa a Seppi, ce ne sono altre due: una è per Marco Cecchinato, con il siciliano che sfiderà l’americano Frances Tiafoe, mentre l’altra è per Flavio Cobolli, il giovane sul quale c’è un certo interesse dopo le buone cose nelle scorse settimane a livello Challenger. Anche per lui sfida a stelle e strisce con Marcos Giron.

La stessa cosa è toccata a Stefano Travaglia, che dovrà vedersela con l’americano Tommy Paul; il destino, invece, pone l’ennesimo azzurro sulla strada dello sloveno Aljaz Bedene, ormai abbonato ad affrontarli. Questa volta il nome è quello di Salvatore Caruso.

ATP 250 PARMA 2021: IL TABELLONE

Sonego (ITA) (1)-Bye

Seppi (ITA) (WC)-Korda (USA)

Mager (ITA)–Musetti (ITA)

Querrey (USA)-Nishioka (JPN) (8)

Struff (GER) (4)-Bye

Cobolli (ITA) (WC)-Giron (USA)

Johnson (USA)-Vesely (CZE)

Travaglia (ITA)-Paul (USA) (6)

Bedene (SLO) (7)-Caruso (ITA)

Cecchinato (ITA) (WC)-Tiafoe (USA)

Ruusuvuori (FIN)-Qualificato

Bye-Ramos-Vinolas (ESP) (3)

Gasquet (FRA) (5)-Qualificato

Simon (FRA)-Qualificato

Munar (ESP)-Qualificato

Paire (FRA) (2)-Bye

Foto: LaPresse