ATP Parma 2021, Marco Cecchinato e Sebastian Korda in semifinale, eliminato Yoshihito Nishioka

La giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP 250 di Parma (Italia) va in archivio. Sulla terra rossa emiliana si è definito il quadro dei qualificati alle semifinali e i tratti azzurri ci sono.

Marco Cecchinato ha centrato l’obiettivo e battuto in due set per 6-3 6-1 lo slovacco (n.87 del mondo) Norbert Gombos. Una prestazione ai limiti della perfezione per Cecchinato che, con la sua profondità, ha messo in un angolo il suo avversario e la partita ha avuto un epilogo assai favorevole.

Nel prossimo turno l’avversario sarà quel Jaume Munar già incrociato dal palermitano nel torneo di Cordoba (Argentina) due anni fa e premiante l’ìberico. Munar, con ancor più semplicità, si è sbarazzato del francese Richard Gasquet (n.51 ATP) con lo score di 6-1 6-1 e sarà quindi lui l’ostacolo che “Ceck” dovrà superare.

Missione compiuta anche per Sebastian Korda e per Tommy Paul. Il figlio di Petr, che ieri aveva sconfitto la testa di serie n.1 Lorenzo Sonego, ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka (n.60 del ranking) per 6-3 6-3, giustiziere 24 ore fa di Lorenzo Musetti. Una vittoria indiscutibile dell’americano che affronterà quindi il connazionale Paul nel penultimo atto. Lo statunitense si è imposto in due parziali (6-2 6-4) contro il tedesco (n.42 del ranking) Jan-Lennard Struff, facendo vedere un ottimo tennis.

Foto: Valerio Origo / LPS