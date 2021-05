Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio all’ATP 250 di Parma nel derby contro Gianluca Mager. Uno scontro tra due azzurri che non sono troppo lontani in classifica, il ligure è il numero 88 del mondo mentre il toscano è il numero 86 del ranking ATP, e che vede il più giovane partire favorito.

Tra Musetti e Mager non ci sono precedenti nel circuito maggiore, l’unico incrocio risale al challenger di Ortisei del 2019 con il successo per 2-0 del carrarino. In caso di vittoria nella partita di domani, 24 maggio, il fresco semifinalista di Lione si ritroverebbe di fronte il vincitore del match tra Sam Querrey e Yoshihito Nishioka con il nipponico che parte favorito.

Un ottavo decisamente insidioso ma che potrebbe portare Musetti verso il secondo derby del suo ATP di Parma. Questa volta la sfida fratricida sarebbe contro il numero 1 del seeding ovvero Lorenzo Sonego. Una partita che ci piacerebbe molto vedere tra due stili di tennis diversi ma che stanno portando in alto l’Italia.

Il torneo del 19enne nativo di Carrara a questo punto potrebbe considerarsi già molto positivo ma in caso di exploit il candidato più serio per la semifinale è il tedesco Jan-Lennard Struff. Paradossalmente il numero 2 del tabellone e quindi ipotetico avversario da finale è Benoit Paire ma bisognerà capire se e come il francese deciderà di giocare il torneo.

