ATP Lione 2021: cinque partite disputate. Sinner e Musetti avanti, Goffin fuori

Si sono giocate solo cinque partite quest’oggi al torneo ATP 250 di Lione, che ha già allineato una parte del proprio tabellone ai quarti di finale e un’altra l’ha portata a completamento dell’intera serie di primi turni da dover disputare, talvolta rinviati per pioggia. E proprio l’acqua è stata protagonista in più di un’occasione quest’oggi.

Non ha però fermato i due italiani al via della giornata, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il toscano si è qualificato per i quarti di finale, battendo un altro dei giovani di talento del circuito mondiale, Sebastian Korda: il 6-3 1-6 6-4 del classe 2002 di Carrara gli consente di affrontare lo sloveno Aljaz Bedene, che si fa raggiungere due volte nel primo set, lo vince al tie-break e poi batte 7-6(4) 6-3 il belga David Goffin.

Per l’altoatesino, invece, una risalita da un primo parziale durissimo, trasformatosi in una vittoria sofferta, ma voluta, per 0-6 6-3 6-4 sul russo Aslan Karatsev; ci sarà la sfida con il lucky loser francese Arthur Rinderknech, giustiziere con qualche patema dello svedese Mikael Ymer (6-3 6-7(4) 6-2).

Rimane al momento senza accoppiamento, perché lo conoscerà domani, il russo Karen Khachanov, che sconfigge dopo un primo set complicato il polacco Kamil Majchrzak per 7-6(4) 6-3. Sfiderà uno tra l’argentino Diego Schwartzman e il francese Richard Gasquet; chiunque dei due sia, confronto interessante.

Foto: LaPresse