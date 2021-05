ATP Ginevra 2021, la pioggia rimanda Cecchinato e Fognini. Ruud facile, Stricker continua a sorprendere

Il maltempo che si sta abbattendo nell’Europa centrale si sta ripercuotendo anche sui tornei di tennis in corso di svolgimento. Anche Ginevra sta pagando dazio a causa della pioggia, con la giornata di oggi che purtroppo non è stata portata a compimento. A pagarne le spese sono i due azzurri impegnati quest’oggi, Fabio Fognini e Marco Cecchinato.

Vera e propria odissea per il 33enne di Arma di Taggia, in una partita iniziata alle 14.30 e che, tra numerose interruzioni, non è riuscita a concludersi; il serbo Laslo Djere aveva vinto la prima frazione per 6-3 e ha avuto per due volte la palla per chiudere la partita, ma Fabio è stato bravo a portarla al tie-break e al conseguente terzo parziale, che prima dello stop era condotto dal serbo per 2-0 e servizio. Il siciliano invece non è proprio riuscito a scendere in campo contro Denis Shapovalov: la loro era l’ultima partita della giornata, quando alle 21 è arrivato il loro momento la pioggia è tornata a scendere copiosa.

Con loro, interrotta anche la partita tra Arthur Cazaux e Pablo Cuevas: l’uruguaiano stava conducendo per un set ed un break, e l’impressione era che sul 4-3 e servizio avrebbe potuto chiudere la partita da lì a poco. I grandi nomi impegnati nella giornata di oggi invece, Casper Ruud e Grigor Dimitrov, hanno avuto vita più o meno facile con i rispettivi avversari. Il norvegese ci ha messo meno di 90 minuti per superare il volenteroso Tennys Sandgren, sul rosso mai pericoloso come sul cemento, grazie anche ad una gran giornata al servizio (solo 14 punti concessi); il bulgaro sembra controllare contro Ilya Ivashka quando è sopra 5-1 e servizio nel secondo set, ma si fa annullare il doppio break di margine prima di portarsi a casa il match sul servizio avversario.

Sfida lunga invece tra Dominik Koepfer e Feliciano Lopez, da cui esce vincitore il tedesco in tre set grazie ad un maggior cinismo nei momenti caldi della partita: nel cuore del terzo set sfrutta due palle break su due ottenute e prende quel margine necessario per vincere. Continua a sorprendere invece il padrone di casa Dominic Stricker, classe 2002 e numero 419 al mondo, che si porta a casa lo scalpo di Marton Fucsovics dopo il successo di ieri con Marin Cilic.

ATP GINEVRA 2021, RISULTATI 19 MAGGIO

C. Ruud. b. T. Sandgren 7-5 6-2

D. Koepfer b. F. Lopez 7-6 6-7 6-3

D. Stricker b. M. Fucsovics 7-5 6-4

G. Dimitrov b. I. Ivashka 6-4 6-4

