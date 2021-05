WTA Belgrado 2021, Ana Konjuh e Aljaksandra Sasnovič ai quarti di finale del torneo in Serbia

Solo tre match sono andati in scena quest’oggi nel torneo WTA di Belgrado. Sulla terra rossa serba la pioggia ha costretto gli organizzatori a cambiare il programma e dunque solo alcuni ottavi di finale sono terminati.

La croata Ana Konjuh (n.188 del mondo) si è imposta per 6-3 6-4 contro la kazaka (testa di serie n.2) Yulia Putintseva. La balcanica ha fatto valere il peso della propria palla al cospetto della top-40, oggettivamente deludente per la prestazione offerta. Per la croata nei quarti ci sarà il confronto con l’argentina Nadia Podoroska, uscita vittoriosa dal match contro la francese Oceane Dodin (n.114 del ranking). Si prospetta un confronto molto interessante, con la n.42 del mondo favorita.

Si ritira invece l’australiana Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini. La n.76 del ranking si è arresa alla svedese (testa di serie n.7) Rebecca Peterson (n.60 del ranking) per 4-6 6-2 2-1. Per la scandinava ci sarà nei quarti l’incrocio con la spagnola Paula Badosa Gilbert (n.44 WTA), a segno contro la rumena Mihaela Buzarnescu (n.179 del ranking) per 6-0 6-4.

A completare il quadro odierno il match tra la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.103 del mondo) e la spagnola Cristina Busca (n.172 del ranking). La bielorussa si è imposta con lo score di 6-4 5-7 6-0 e nei quarti attende il nome della vincente della sfida tra Osorio Serrano e Rakhimova.

