ATP Belgrado 2 2021: Novak Djokovic esordisce senza problemi, Verdasco sorprende Mannarino

Secondi turni di scena a Belgrado, dove va avanti il secondo torneo che per Novak Djokovic è di casa, il primo che precede uno Slam (in questo caso il Roland Garros) cui partecipa da tempo pressoché immemorabile. Ed è proprio il serbo il protagonista della giornata.

Ed è proprio il serbo il principale protagonista di oggi, con la vittoria nei confronti del lucky loser tedesco Mats Moraing per 6-2 7-6(4). Un successo nonostante il quale non si sono spente alcune luci di nervosismo occasionali per il numero 1 del mondo, evidentemente ancora non del tutto a suo agio nella sua preparazione.

Ad ogni modo, il suo avversario sarà l’argentino Federico Coria, in grado di sorprendere (ma non troppo) l’uruguaiano Pablo Cuevas con un perentorio 6-3 6-2. E c’è una nota curiosa su questo confronto: Djokovic affrontò per quattro volte il fratello Guillermo, l’ultima delle quali ormai 15 anni fa. Una sorta di cerchio che va a chiudersi.

Lo slovacco Alex Molcan (qualificato), invece, si libera agilmente del serbo Pedja Krstin con un rotondo doppio 6-0, che gli consente di affrontare lo spagnolo Fernando Verdasco. Nella sfida tra esperti è lui a battere il francese Adrian Mannarino, togliendo dal torneo la testa di serie numero 4 con il punteggio di 7-6(4) 6-0.

