Atletica, parata di stelle italiane al Golden Gala: Jacobs, Tamberi, Crippa e Iapichino a Firenze

Il prossimo 10 giugno andrà in scena il Golden Gala, terza tappa della Diamond League 2021 di atletica leggera. Si tratta dell’appuntamento più importante per questo sport su suolo italiano, un evento giunto alla 41ma edizione e che verrà intitolato alla memoria di Pietro Mennea. Il meglio del mondo si ritroverà a Firenze per una serata davvero da sogno, a un mese e mezzo dalle Olimpiadi di Tokyo. Oggi sono stati annunciati i big italiani che prenderanno parte a quello che Stefano Mei, Presidente della Fidal, ha definito come “uno dei migliori Golden Gala di sempre”.

Sul rettilineo del capoluogo toscano vedremo sfrecciare Marcell Jacobs (fresco di record italiano sui 100 metri in 9.95), potrà esaltarsi Gianmarco Tamberi nel salto in alto (fresco di argento europeo indoor), ci si aspetta un gran tempo da parte di Yeman Crippa sui 5000 metri, ovviamente da non perdere Larissa Iapichino nel salto in lungo e Luminosa Bogliolo sui 100 ostacoli, oltre a Leonardo Fabbri nel getto del peso.

Durante la conferenza di presentazione sono state annunciate due notizie importanti: la gara di salto in alto sarà dedicata alla memoria di Alessandro Talotti, scomparso domenica scorsa ad appena quarant’anni; sarà presente Sebastian Coe, il Presidente di World Athletics (il 10 giugno 1981 siglò il record del mondo degli 800 metri proprio a Firenze).

Stefano Mei ha dichiarato: “Quando ho invitato a Firenze Sebastian Coe mi ha detto che è già in macchina, è legatissimo a Firenze e a quel record del mondo. Come anch’io sono legato a questa città. L’atletica torna a Firenze in modo ‘prepotente’: quando trovi amministrazioni così vicine al nostro sport, e un impianto fatto apposta per l’atletica, è tutto più facile. Oggi annunciamo i big azzurri, i protagonisti di una atletica italiana che è vivissima: il Golden Gala sarà una tappa fondamentale in direzione Tokyo”.

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL