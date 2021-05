Atletica, Luigi Randazzo vince in Diamond League! Grande trionfo nel salto in lungoChe

Filippo Randazzo ha vinto in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. A Gateshead (Gran Bretagna) l’azzurro ha trionfato nel salto in lungo, imponendosi con un interessante 8.11 metri (sfruttando al meglio una folata di vento decisamente favorevole di + 2.8 m/s, quindi oltre i limiti del consentito). Il siciliano ha aggiunto sei centimetri alla misura timbrata una decina di giorni fa e si è preso il lusso di sconfiggere il giamaicano Tajay Gayle (7.91) e lo spagnolo Eusebio Caceres nello scontro diretto conclusivo su un salto secco. Una sfida non indifferente per il nostro portacolori perché il caraibico è il Campione del Mondo in carica e due anni fa volò a 8.69 in quel di Doha.

Si tratta di una prestazione importante per l’azzurro, perché testimonia il suo ottimo momento di forma (7.99 durante la gara in condizioni di vento regolare) e lo tiene pienamente in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021: il minimo necessario è di 8.22, ma l’azzurro potrebbe rientrare anche in virtù del ranking internazionale. Filippo Randazzo è diventato il quarto italiano a vincere una gara in Diamond League e torna a casa con un sigillo di lusso.

Alessia Trost, invece, supera 1.88 nel salto in alto, ma poi si arena a 1.91 e il minimo olimpico fissato. 1.96 è sempre molto lontano. Bel terzo posto di Luminosa Bogliolo sui 100 ostacoli: pioggia e vento contrario di -3.9, ma una prova di valore per l’azzurra, non tanto per il tempo (13.45) ma per l’atteggiamento con cui sfida la britannica Cindy Sember (13.28) e l’ungherese Luca Kozak (13.37) e si lascia alle spalle l’altra britannica Tiffany Porter (13.50).

