Andrea Agrusti ha conquistato uno splendido terzo posto nella 50 km della Coppa Europa di marcia. L’azzurro ha fatto saltare il banco a Podebrady (Repubblica Ceca), una delle località simbolo del tacco e punta. Il sardo si è reso protagonista di una partenza accorta, poi è salito in progressione e al ventesimo chilometro occupava il settimo posto. Il 25enne è poi cresciuto ulteriormente nella fase centrale della gara e si è inserito nel drappello che inseguiva il lanciatissimo tedesco Karl Junghannss.

Lo spagnolo Marc Tur si è poi lanciato in solitaria nel tentativo di rimonta, Agrusti è ben presente in strada e tiene il ritmo del finlandese Aleksi Ojala e del tedesco Nathaniel Seiler. Negli ultimi dieci chilometri va totalmente in crisi Junghannss, il nostro portacolori continua a marciare con un buon ritmo, Ojala gli scappa via ma l’azzurro riesce brillantemente a salire sul podio. L’allievo di Patrizio Parcesepe ha chiuso col tempo di 3h49:52, alle spalle del vincitore Marc Tur (3h47:40) e di Aleksi Ojala (3h48:25).

Il nativo di Sassari ha iniziato a cimentarsi con la lunga distanza nel 2015, partecipando agli Europei 2018 (undicesimo) e ai Mondiali a squadre dello stesso anno (22mo), mentre in Coppa Europa fu 11mo nel 2017 e si ritirò nel 2019. Quello di oggi è dunque il primo podio internazionale di rilievo per Andrea Agrusti, il quale ha anche centrato il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021 fissato a 3h50:00, abbassando il primato personale di oltre cinque minuti e giganteggiando in un finale di grande personalità (ultimi quattro chilometri in totale solitudine). Marco De Luca conclude invece in quinta posizione (3h:50.48), a un soffio dallo standard a cinque cerchi. Michele Antonelli quindicesimo (3h56:18), Stefano Chiesa squalificato al 42mo chilometro. L’Italia vince la gara a squadre con 23 punti, contro i 24 della Germania e i 41 dell’Ucraina.

Foto: FIDAL/Colombo