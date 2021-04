WTA Stoccarda 2021, risultati 23 aprile: Halep liquida Alexandrova, tre battaglie negli altri quarti

Il torneo Porsche Tennis Grand Prix 2021, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di Stoccarda, in Germania, vede oggi disputarsi tutti i quarti di finale del torneo di singolare. Domani le semifinali, domenica la finale. Non ci sono azzurre in questo torneo.

Nella parte bassa del tabellone non delude le attese la numero 2 del seeding, la romena Simona Halep, che liquida la russa Ekaterina Alexandrova, eliminata in due partite con un perentorio 6-1 6-4, e domani affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 5 del seeding, che oggi necessita di tre partite per avere ragione dell’estone Anett Kontaveit, superata per 7-5 4-6 6-1.

Nella parte alta, invece, si registra la rimonta vincente della numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che elimina la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 6, battuta per 2-6 6-1 7-5, e nel penultimo atto se la vedrà con l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 4, che vince, anch’ella in rimonta, contro la ceca Petra Kvitova, numero 7 del tabellone, con il punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-2.

Così le semifinali di domani: non prima delle ore 15.30 la sfida tra la numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, e la numero 4 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, non prima delle ore 18.30 il match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 5 del seeding, e la testa di serie numero 2, la romena Simona Halep.

WTA 500 STOCCARDA – RISULTATI 23 APRILE (SINGOLARE)

Quarti di finale

Ashleigh Barty batte Karolina Pliskova 2-6 6-1 7-5

Elina Svitolina batte Petra Kvitova 6-7 (4) 7-5 6-2

Aryna Sabalenka batte Anett Kontaveit 7-5 4-6 6-1

Simona Halep batte Ekaterina Alexandrova 6-1 6-4



TABELLONE

Ashleigh Barty contro Elina Svitolina domani non prima delle ore 15.30

Aryna Sabalenka contro Simona Halep domani non prima delle ore 18.30

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange