WTA Istanbul 2021, risultati 23 aprile: Elise Mertens avanza in due set, soffrono Kudermetova e Kostyuk

Il torneo TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul 2021, di categoria WTA 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Istanbul, in Turchia, vede oggi disputarsi i quattro incontri dei quarti di finale del torneo di singolare. Domani si disputeranno le semifinali, domenica le finali. Non ci sono più azzurre in questo torneo.

La testa di serie numero 3, la russa Veronika Kudermetova, soffre a lungo, poi trova il bandolo della matassa, rimonta e batte la romena Ana Bogdan, sconfitta per 2-6 6-3 6-3, e domani se la vedrà con la sua compagna di doppio, la numero 1 del seeding, la belga Elise Mertens, che supera oggi la ceca Katerina Siniaková con un duplice 6-4.

Nella parte bassa del tabellone la romena Sorana Cirstea approfitta del ritiro della transalpina Fiona Ferro, che abbandona sul 40-40 del primo game del secondo set, dopo che la romena aveva vinto il primo per 6-4, e domani sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk, che elimina la wild card croata Ana Konjuh in tre set per 7-5 4-6 6-3.



Domani si giocheranno le semifinali: non prima delle ore 14.00 il match tra la numero 1 del seeding, la belga Elise Mertens, e la testa di serie numero 3, la russa Veronika Kudermetova, non prima delle ore 16.00 la sfida tra l’ucraina Marta Kostyuk e la romena Sorana Cirstea.

WTA 250 ISTANBUL – RISULTATI 23 APRILE (SINGOLARE)

Quarti di finale

Elise Mertens batte Katerina Siniaková 6-4 6-4

Veronika Kudermetova batte Ana Bogdan 2-6 6-3 6-3

Marta Kostyuk batte Ana Konjuh 7-5 4-6 6-3

Sorana Cirstea batte Fiona Ferro 6-4 0-0 40-40 rit.

TABELLONE

Elise Mertens contro Veronika Kudermetova domani

Marta Kostyuk contro Sorana Cirstea domani

Foto: LaPresse